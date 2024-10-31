郭珮文3套泳衣大戰陳懿德　被爆食飯突然反白眼

藝人黎諾懿、陳懿德、郭珮文在將軍澳電視城為旅遊節目《自駕德島》進行記招。諾懿早前與兩位女神到日本德島拍攝一星期，除了品嚐美食，又玩激流和飛索，片段中兩位靚女更大騷身材浸溫泉，相當養眼。諾懿被問到是否與兩位靚女一起浸溫泉？他笑說：「梗係唔係，係分開浸，因為個溫泉好細，同埋觀眾都係想睇佢兩個靚女。」

首次拍旅遊節目的郭珮文指今次為節目準備了3套泳衣，除了浸溫泉、玩激流和直立版也泳衣上陣。問到事前可要為穿泳衣keep fit？她說：「冇呀，所以個狀態可能唔係幾好。」陳懿德則自言因擔心與「咪神」郭珮文一齊拍攝泳裝鏡頭，事前努力減肥一個月，減了8磅「應戰」，但也令身材有點縮水，7日旅程後體重已打回原形。

問到黎諾懿兩位女神穿泳衣較索？他笑說：「各有各靚，係兩款唔同嘅車，一部係賽車有跑味，一部係電動車，實用為主。」出名「天然呆」的郭珮文在節目中不時發呆，諾懿則大讚她不是裝出來，有獨有的綜藝感：「好似佢食食吓飯，突然間反眼『師傅到』咁。」郭珮文則說：「我都唔知發生咩事，有時啲表情都不受控制，本身個人都比較呆，多謝佢哋兩個照顧。」