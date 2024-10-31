巾幗梟雄之懸崖︱陳楨怡旗袍Look顯氣質　「扮聲」成亮點

藝人黎耀祥（祥哥）、胡定欣、蕭正楠、羅天宇和陳曉華主演的《巾幗梟雄之懸崖》（簡稱《巾幗4）中的一大亮點是陳楨怡（Celina）的「扮聲」演出，她在劇中扮「七爺」（胡定欣飾）和「阿儀」（莊思明飾）說話時，表情和狀態不但因着二人性格及語氣的差異而有所變化，就連口形亦與對白夾到準一準，當中尤以「記住唔好報警呀」這句表現最為出色。談到相關場口，Celina說：「呢場戲係有難度㗎，亦係NG最多嘅一場。佢哋畀咗定欣同思明嘅VO我，我就不停咁練佢哋嘅語氣同語調，要喺固定秒數內講完嗰句對白，因為咁先對到嘴形。我一路拍一路諗住佢哋嘅語氣，同時要表情管理同記對白，所以就難度更加高。我記得我係拍到黐脷筋，我仲問祥哥點算，祥哥都好好係咁話OK，同叫我加油。」同時Celina的民初造型亦相當出色，由於她先天條件優秀，不但皮膚白裏透紅、身形亦相當高挑纖瘦，故在劇中的旗袍造型可謂「大殺四方」，早前Celina在社交網貼上相關造型照，即引發大量好評，網民留言：「你好漂亮好喜歡你！」、「你穿這種復古衣服、裝扮的造型真的超級靚！超級顯氣質，好襯你！」

祥哥、定欣、蕭正楠、羅天宇、陳曉華連續兩日走訪北京及上海，出席《巾幗4》宣傳活動。為了配合劇中「七爺」的有錢及霸氣形象，定欣在活動現場還原七爺的經典灑金錢動作，可惜因為「噴錢槍」失靈，令場面一度混亂，最終定欣聽從蕭正楠及天宇建議「以手代槍」，期間還不忘將道具錢塞給祥哥齊齊大灑金錢炒熱氣氛，相關舉動獲網民大讚窩心，又大讚定欣真人比上鏡漂亮。而當現場主持指現實中定欣和七爺一樣是單身貴族時，定欣則霸氣神回覆謂：「胡定欣不缺愛，很多粉絲都愛我。」五人又應現場主持要求大跳近日爆紅的《APT》，場面搞笑。

昨晚一集中定欣在劇中與好姊妹兼戰友莊思明、關嘉敏、周麗欣及邵初等，亦上演了一場瘋狂的「夜總會之舞」，眾人的舞姿好吸睛，當中關嘉敏一招近乎180度拗腰更是技驚四座、展示腰力之巔。關嘉敏受訪時笑指該個動作是劇組專誠預留給她：「好彩平時有拉開筋，我做到拱橋㗎，所以咪留咗呢個動作畀我做咯。」關嘉敏續指拍攝當日由於氣溫只有兩度左右，而她身穿的旗袍又有點薄，故埋位前狂黐暖包及着了3件底衫打底保暖，以致出來效果臃腫冇眼睇：「其實嗰場遊車河戲先係最凍，喺條街度係咁吹風、仲要食到應一應。」