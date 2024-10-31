中年3︱區瑞明被讚有吳大強Feel　尤志豪獲伍仲衡邀請組男團

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》本集香港區賽區將有26位選手登場，繼續雲集唱得之人，三位5燈及八位4燈選手即將誕生，當中來自湖北的陳威、「區瑞強胞弟」區瑞明、「輪胎復修員」嚴志恒、尤志豪等，演出均極為亮眼。

65歲區瑞明是「民歌王子」區瑞強胞弟，現為一名音樂會製作人，當晚穿上全灰色西裝配紳士帽上陣，獻唱英文歌《When I Fall In Love》，評審張佳添指他有望成為「中3 Bill哥哥（吳大強）」：「Bill哥哥會帶咗你去某個情懷，你有呢種魅力。」

而36歲尤志豪演出可謂娛樂性最高，以《狂野之城》作賽的他，在布幕後以剪影姿態示人時，已扭腰跳熱舞，評審海兒隨着音樂擺動，看得開心又享受：「好精彩，一路唱一路跳係好難，做得非常好。」張佳添大讚為最Enjoyable的演出，伍仲衡更邀請他組男團！

至於現職地盤工人的40歲陳威，過往曾於內地開音樂教室，後來為方便女兒上學舉家移居香港，他坦言在港要找與音樂相關的工作十分困難，作為家庭經濟支柱的陳威最後只好放棄音樂夢轉行做地盤工人。