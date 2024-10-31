黑色月光︱廖慧儀神還原楊茜堯年輕版　獲讚有演戲天分

由藝人楊茜堯，王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜、尹揚明、郭鋒、馬貫東、何廣沛及張頴康等主演的台慶劇《黑色月光》開播後，話題主力圍繞在兩大女主角楊茜堯及林夏薇身上，其中飾演余滿月（楊茜堯飾）年輕版的廖慧儀（Jessica），演出更相當亮麗，不少網民都驚訝 Jessica首度拍劇演繹能如此自然，直指Jessica外表雖然與楊茜堯不太相像，但勝在做出了一樣的神情及感覺，大讚Jessica有演戲天分。

Jessica受訪時謙稱自己由於零經驗，故當初試鏡只是抱陪跑心態：「PA約我Casting 時，原本我喺台灣拍緊節目，同埋當時我已經知道全公司好多女Artiste cast 緊呢三姊妹嘅角色。好彩當時我喺台灣已差不多拍完嘢，我就嘗試同製作組配合同即刻改機票返香港。因為我冇拍過劇，好想爭取呢次機會，好彩最後佢等埋我。Casting 前我準備咗一個星期，都有啲緊張，真係冇諗過會做到楊茜堯年輕版，當初係純粹想攞吓經驗。」

為了準備角色，Jessica 私下做了不少準備及功課，又感激劇組由副導演到總監製佳導都全程傍實、悉心指導，並謂佳導就連細節位都幫她想好：「被強姦完喺醫院落口供場戲，佳導教我要用張被包住自己，佢好 detailed 嘅位都會教我。」又謂導演組為了一個眼神，情願不收工重拍做到最好效果，台前幕後都夠晒認真專業。

至於首度挑戰奸角的薇薇，更因演奸角入型入格，「林夏薇」在內地的話題搜索量竟一下子衝破8億。其中薇薇無論身材或是皮膚狀態均達致完美巔峰。原來薇薇中學已獲同學封為「美容達人」，她曾大方分享保養心得謂：「我中學時期已意識到要保養，但由於讀書時期冇錢，所以用好多天然物料，好似黃瓜、牛奶、雞蛋等護膚，仲會睇好多書自己研製面膜，身邊同學都封我做『美容達人』，因為我會以最低成本同最天然成做保養。」另薇薇亦曾於社交網分享自己是名副其實「面膜控」，更透露每逢旅行都會大手購入清潔、保濕、美白等不同功效面膜，每天敷面膜之餘，並會根據當日皮膚狀態選用相關功效面膜，就連敷面膜步驟，薇薇亦甚有研究。問到最大逆齡秘訣，薇薇則笑言很簡單：「每日都會飲2000cc嘅水果水，同埋我會經常做運動，唔需要開劇時，我每日都會做個半鐘帶氧運動，如果開劇好忙，就做啲簡單嘅拉筋。」