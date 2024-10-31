許恩怡廖子妤赴東京電影節　為新戲造勢大談拍攝感受

藝人許恩怡（Natalie）、廖子妤（Fish）及導演張吉安代表香港與馬來西亞聯合攝製的電影《搖籃凡世》昨日一同出席第37屆東京國際電影節，並主持世界首映與分享座談會。《搖》片是一部人文關懷和女性議題相關的電影，電影於馬來西亞雪隆一帶取景，首映禮後觀眾反應非常熱烈，紛紛向導演及演員們提問。

Natalie於2021年憑《燃野少年的天空》奪最佳新人獎，今年已是第三年參加東京電影節，片中Natalie飾演一個懷孕少女，經歷她從未經歷過的歧視與欺凌，相當有挑戰性。而昨日也是Natalie首次在銀幕看《搖籃》成品，她說：「因為自己一年前拍攝嘅時候，已經覺得自己好了解個角色，今次第一次坐喺戲院、以觀眾嘅角度去睇成套戲，加埋剪接、音樂、調色等等，就覺得自己對故事講嘅一啲社會問題有再深入啲嘅了解，團隊真係好勁，Fish好犀利！每一個群演都好厲害！」

至於Fish看過電影後大感安心，她表示今次是自己相隔12年之後再次返到馬來西亞拍劇，所以對自己的意義重大，希望能將馬來西亞文化宣揚國際。近年少拍文藝電影的她，坦言在拍攝前都有調節自己的演法，再加上戲裏做返馬來西亞人，講廣東話及英文都要帶有馬來西亞口音，對她來講有些難度，不過看過電影後都好滿意自己的表現。對於與Natalie合作，她感到開心：「因為呢部戲我多咗Natalie呢個好朋友，我哋可以話係忘年之交，因為我大佢10幾，佢成日癲癲得得，但其實佢係好成熟嘅一個女仔，有佢喺度都令我幾安心同好心。」