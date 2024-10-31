市原薫 大逼力I奶再現

人生總係會有唔如意嘅日子，但只要有實力同唔灰心，始終可以撐過去，甚至嚟個谷底反彈！好似早排一度喺寫真界消失嘅市原薰，憑住心口對大波波，成功令人氣喺回歸後彈番起，唔到你唔服！

身材豐滿

肉感大波妹喺近幾年嘅日本寫真界相當吃香，人氣高企嘅例子包括永瀨永茉、能美真奈、真田慎，同埋今日為大家介紹嘅市原薰！現年27歲嘅薰妹，有一副稚氣未消嘅童顏，靚唔靚真係見仁見智，但雙眼確係生得好精靈，笑起上嚟仲會散發出令人感到暖笠笠添！

另一方面，薰妹有一副肉感身材，特別係心口對I奶，每次換上水着拍寫真都會出現逼爆衫嘅效果，所以有「大逼力I奶」之稱，更有寫真評論家將佢同藤乃葵、本鄉柚巴、高橋凛、山田加奈等4位人氣巨乳妹一齊封為「令和最流行的巨乳」！

成功轉會

市原薰原本係一名美容師，朋友見佢咁好身材，建議佢以兼職模特兒身份參與一個攝影活動，結果佢喺2021年正式登陸寫真界。出道之後，市原薰好積極參加選美活動，除咗喺「第5屆周刊小姐正傳WJ女子選舉」中獲得亞軍，仲成為「Miss Young Champion 2022」嘅冠軍，可以話係氣勢如虹！

之不過，上年9月，薰妹推出咗一輯數碼寫真之後，突然冇晒消息，惹起唔少揣測，以為佢就此引退，直至今年，謎底終於解開，原來佢同前事務所有合約上嘅問題，家陣成功轉會，先可以再拍寫真。薰妹話，未來會落力啲拍寫真，仲希望有機會拍戲做網紅，向多方面發展。

Profile

出生地：日本群馬縣

年齡：27歲

身高：5呎2吋

三圍：38I-25-36