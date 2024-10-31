陳友「溫溫哋」忘記歌詞　爆為扶阿B整傷肌肉

由歌手陳友、黎瑞恩（小恩子）和張武孝（大AL)主演的音樂劇《娛樂圈夫人》今晚進行Band Rehearsal，陳友一時忘記歌詞，事後講笑有個樂隊叫溫拿，所以「溫溫哋」，他又指杜自持和小恩子之前分別舉行音樂會和演唱會，至現在才來第二次排練，笑言他們遲來先上岸，不過距離演出還有個多月，他十分有信心可以做好，對白亦一路在調整，現場的樂隊亦會幫手「執生」，不怕跟不上節奏。

而小恩子就表示很擔心演出時會發台瘟，因為今次要唱8、9首歌，當中又有很多碎嘴及要兼顧跳舞，擔心會忘記台詞。不過對於參與此次演出感到好開心，大讚音樂劇歌曲好聽，猶如進入主題樂園般，令人感到開心。

另外，提到日前溫拿在廣州舉行告別演唱會最後一站，鍾鎮濤（阿B）和陳友先後在台上跌倒，陳友描述當時情況繪形繪色，他指因為舞台放煙令鍾鎮濤滑倒，自己扶起阿B期間，阿強愈幫愈忙，將兩人Kick跌，阿B整個人坐在自己身上，陳友說：「所以最冇事係阿B，第一吓佢係瀡落地，第二吓佢跌喺我身上，阿B成180磅㗎！」小恩子第一時間致電問候陳友，陳友初時不肯看醫生，連陳友太太也着緊得要托小恩子勸陳友看醫生，陳友表示跌倒一刻，最關心若受傷會影響音樂劇演出。後來看醫生後發覺肌肉深層處受傷，但接受完按摩針灸治療己康復。