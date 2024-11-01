【是日通勝】

農曆十月初一

甲辰年 甲戌月 己巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、安床、動土

忌：出行、開倉、祈福

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：01、19、08

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運急升，愛情與事業有進步，心情暢快！

金牛座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

雙子座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

巨蟹座：感情現暗湧，有心事不講清楚易產生誤會。

獅子座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

處女座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

天秤座：好人有好報，宜趁順境多幫助有需要的人。

天蠍座：鬥氣傷感情，已有伴侶者要好好控制脾氣。

人馬座：生活充實，但身體已露疲態，宜好好休息。

山羊座：看似風平浪靜卻存在暗湧，謀事不可大意！

水瓶座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

雙魚座：勿為小事發脾氣，以免給情人一個壞印象！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 人緣好

（跌）豬 桃花弱

鼠：很想走出感情困局，但勿抱太高期望。

牛：提前作好準備，公事難題可迎刃而解。

虎：感情生活現暗湧，要留意伴侶的感受。

兔：保持冷靜多思考，事業發展會有進步。

龍：被伴侶牽着鼻子走，內心感到很無奈。

蛇：跟同事合作無間，工作效率大大提高。

馬：事業運不錯，求職者易覓得合適工作。

羊：找到了事業發展的正確方向，加油吧！

猴：工作運平平，競爭對手多，不可輕敵。

雞：懂得向專業人士請教，投資易有斬獲。

狗：向有需要的人伸出援手，好運自然來。

豬：是日沖煞，感情運稍遜，要帶眼識人。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：牛

生肖屬牛的朋友於蛇年只有一粒華蓋吉星而已，而凶星則有4粒，分別是天雄、白虎、天哭、黃旛，運程似乎不太理想。雖是如此，幸好的是，蛇牛拱合之象，內藏着中間人，蛇雞牛為三合局，所以蛇牛為拱合。

凶星白虎主喪病，屬牛的朋友，不利去醫院探病，容易受到病毒感染，由於現在探病都會戴口罩，已經化解了此凶星。黃旛凶星，是指看到殯儀上之旛條，容易出現之不安，如必須出席的，則可帶備百解化解不安。

凶星天雄，是為陽氣太過而轉陰，所謂一陰生而陽吉退，陽刃是指兵刃見血。凡事和緩不急躁，情緒平和，事情自然不會轉凶。天哭，蒼天下雨，日月無光，似是蒼天不得時運。其實天要下雨，正常不過之事，所以多外出運動散步，自然可解天哭星。

華蓋吉星，視為皇帝出行，有華麗的蓋傘，高貴無比，給人尊貴的感覺，受人敬重。同時華蓋吉星，也利於宗教文化、玄學神秘文化，喜好此研究的牛朋友，今年的技術，更上一層樓。蛇牛拱合，更有利於朋友或舊同學作橋樑，有意想不到的好運。