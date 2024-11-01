娛圈單打︱火星人搭上女神　洗腦神曲確驚人

BLACK PINK成員Rosé與火星人Bruno Mars合作新歌《APT.》，一登場即成年度壓軸洗腦神曲，目前點擊率已突破二億，非常誇張。香港跟風者眾，除咗一班年輕偶像人人跟唱跟跳，連一把年紀的司棋姐、無綫咪神高Ling都拍片自娛一番，蔚為奇觀。

歌詞不斷重複的「APT.」究竟係乜嘢意思呢？原來意指公寓大樓（Apartment），係南韓傳統酒局遊戲名稱，創作靈感也是來自這個遊戲。當地人固然覺得親切，外國粉絲亦深感容易上口，加上南韓造星能力超卓，BLACK PINK名聲夠響，拍埋Bruno Mars新鮮感十足，一拍即合造成轟動。

Rosé在BLACK PINK陣中一直較為沉寂，風頭比不上其餘3位姊妹，今次總算一吐烏氣。其實Rosé唱功係陣中公認最好，《APT.》完全冇難度，簡直輕鬆駕馭。之不過，出名奄尖腥悶的網民就覺得此曲質素一般，比Lisa的《ROCKSTAR》更加遜色，甚至認為曲風非常80年代，不值得大熱。

香港連登仔就更抵死，認為Bruno Mars連幼稚園級數嘅歌都肯唱，側面印證佢欠下巨債堅過石堅，非常等錢使！哈，計本欄話齋，千祈唔好當人傻嘅，佢本來沉到要喺美國賭場賣唱，家陣有天之驕女主動求合作，唔𦧲飯應至奇。韓流吸金力強勁，有機會食到呢條水，天王巨星都唔會托手㬹，你估有人會嫌錢腥咩！

嗱，講番Rosé，之所以話佢一吐烏氣，真係冇誇張。BLACK PINK同公司嘅合約問題拉鋸多時，直到數月前先至解決，大部分成員自立門戶，只有Rosé早早同公司續約，咪就係自知唔夠Bargaining Power囉。