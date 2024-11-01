Panasonic纖型一拖二分體機　自由配搭匹數　安裝方便慳位

【營業資訊】香港寸金尺土，居住環境普遍較為狹窄，部分樓宇設計只有一個空調機窗台，令到要間房的用戶要在一個細小的窗台位安裝兩部室外機，導致兩部室外機的散熱空間不足，令其超載，影響製冷效能。

Panasonic全新推出的纖型一拖二分體機，只需要一部室外機，就能供給兩部室內機使用。室外機的高度為420mm，適合大部分窗台位置。由於只有一部室外機的關係，散熱空間充足，製冷效能亦較佳。經測試證實，一部纖型一拖二分體機比單一窗台安裝兩部傳統一拖一分體機的製冷效能高出高達14%。此外，Panasonic纖型一拖二分體機使用較少的電量就能達到目標溫度，與單一窗台安裝兩部傳統一拖一分體機相比，可以慳電高達27%。

纖型一拖二分體機的室外機最大輸出為2匹，用戶可自由配搭不同匹數的室內機，亦可以因應各自情況，獨立開關及調節空調機溫度，使用上靈活多變，滿足不同家庭成員的需要。另外，用戶亦可按照自己需要，另購及安裝Wi-Fi 配接器，即可透過Panasonic Comfort Cloud 應用程式遙距操控空調機，更可以實時監測空調機的用電量。

纖型一拖二分體機變頻淨冷MPU系列

室內機

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