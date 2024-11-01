靈敢侶情：行十年大運你打算做甚麼？

常聽說人會行十年大運，如果明年將會是第一年，你打算做甚麼？

早前，有風水師傅說我的童年運很差，只有二十幾分，我想了想說：「沒有啊！我覺得還不錯，沒餓死、沒被打死、有書讀，算是想要甚麼都有了！」師傅笑，說我樂觀。

然後，他說我在數年後會行十年大運，我馬上幻想自己將會怎樣，但在行大運方面我又沒經驗，怎樣才叫行運？是拍甚麼節目都有人看、有很多人買我的蛋糕、酥和撻，抑或讀者人數倍增？還是是我的廚藝再次大躍進、教書技巧又提升？

想到這裏，同事笑我笨：「行大運當然想財源滾滾！」錢當然要賺才能生活，但要賺到錢也得有能力。

所以如果明年是我的大運的第一年，我現在就要更加勤力裝備自己，例如多設計不同產品，中式酥、西式酥、蛋糕、曲奇都要做到最好，然後，要更省錢要儲錢，天知道明年的大運有多大？一日接五十個蛋糕訂單就得擴充啊！留多個錢凡事都方便。

「你就是一頭牛！只會想工作！」朋友笑說。我側側頭，一臉「不然該怎樣？」繼續發我的春秋大夢去。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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