631飲食法　食足三餐飽住瘦

近期由吳謹言主演的內地復仇古裝劇《春花燄》，開播後立即登上收視排行榜第一，劇中吳謹言化身冷艷殺手，展開一場大快人心的復仇戲碼，更結合懸疑和愛情元素，成為話題冠軍當之無愧。除了緊凑的劇情之外，更令人注意的是吳謹言勻稱的體態，秘訣就是「631飲食法」，令身高165厘米的她，不需要瘋狂運動，也能維持體重在45公斤左右。

吳謹言減肥時採用的「631飲食法」，意思是將每日三餐分為10等份，並按比例於早餐吃6份，午餐吃3份，而晚餐則是全日飲食分量的1份。而且幾乎戒掉白飯、麵包等精緻澱粉，取而代之的是糙米等高纖粗糧，並以含豐富維他命C和膳食纖維的蔬果，以及蛋白質為主食，其中蔬果更需要佔全日的攝取量的5份以上，配上少油少鹽的烹調方式，吃的時候也不會有負擔感。吳謹言亦分享澱粉類會放在白天食用，同時避免含糖食品，例如甜品、蛋糕、珍珠奶茶等，她更分享自己的飯盒，當中就有至少6款蔬菜，並表示每天都會吃西蘭花、番茄，營養價值高，又能提供飽足感。如果真的很喝手搖飲料，建議最多只喝半糖，不要添加珍珠等高熱量難消化的配料。

除了自律的飲食控制之外，吳謹言也會搭配芭蕾舞鍛煉體態，能訓練全身多組肌肉群，例如核心肌群、臀部和腿部等，令肌肉線條更加明顯，身材更為修長。如果想在日常生活中入手，則可利用零碎時間多活動，盡量多走路、少搭電梯。健康飲食搭配適量運動，讓減肥過程事半功倍。