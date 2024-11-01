過江龍雪糕店　感受星日風味

作為飲食之都，經常有不同國家的名店抵港，除了高級餐廳和小店，近日就有來自新加坡和日本的雪糕店，帶異國風格和多樣化口味的雪糕，在清爽的秋日享用，最是清涼。

星洲人氣店

長期處於高溫的新加坡，最好食雪糕降溫。當地精品雪糕品牌剛在中環開幕，品牌主打經典雪糕三文治及家庭裝雪糕，有植物性及非乳製選擇，而且選用椰子花糖作調味，從而減少加糖分。招牌雪糕三文治有伯爵茶、開心果、雙重朱古力和盒裝牛奶曲奇等口味。家庭裝雪糕有黑芝麻麻糬、可可榛子、薄荷碎朱古力、麻糬花生醬、斑蘭椰子、杧果麻糬、黑朱古力和巴西莓等選擇，口味多元化。

日系Gelato

每次去日本沖繩，大玩水上活動後，都會來點冰品抖一抖。日本沖繩的意式手工雪糕店將於11月在啟德開設首間海外專門店，品牌製作作的式手工雪糕和傳統成品相比，卡路里和糖分更底，口味會按季節變更，如曾獲日本全國優勝大獎的橘子香草彭馬斯卡邦尼，其他有伊江島紅芋、糖漬粟子，以及純素的今歸仁西瓜、沖繩勝山香檸和菠蘿桶柑等，到時店內更會提供意式手工雪糕沙冰和不含咖啡因的沖繩花草茶，展現獨有的沖繩風味。