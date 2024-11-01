小雪20歲愛女顏值驚人　為保護媽咪修讀法律：當年不用受委屈

已淡出幕前嘅Y2K宅男女神小雪（蔡雪敏），現時同第三任丈夫喺澳洲定居，生活美滿。去年曾大晒母女合照嘅小雪，保養得宜令人羨慕，尋日（31日）佢再上載同愛女Ronni 20歲生日相，小雪更係逆齡生長，愈嚟愈年輕！

本來佢打算為女兒慶祝生日，估唔到乖女反送驚喜，送咗隻智能手錶畀媽咪，小雪留言：「今天是女兒20歲的生日，一早起來女兒拿了一份禮物說要送給我，我問她今天是你的生日為甚麼送禮物給我？她說今天雖然是我的生日，但20年前的今天是你把我生了下來，不但沒有拋棄我，還一直照顧我和陪伴我成長，而且她知道最近我不小心把錶跌壞了，所以這份禮物是她去工作儲錢買給我的，聽到她說的這番話和看到這份禮物令我很感動流下了眼淚，我跟她說有你這個孝順和懂事的乖女已經是上天給我最珍貴的禮物。」

小雪亦表示自己當年好反生就生咗囡囡，當時好多嘢都唔識，同阿女其實係互相見證成長：「女兒也是一直陪我成長亦見證了所有事情的人，現在讀法律的她很多時候回來都會跟我分享課堂上所學過的法例和個案，她說如果以前能夠知道這些法例，媽咪就不用受到這麽多的委屈，原來很久之前我所承受的，她一直都沒有忘記，我跟女兒說不緊要的，現在我們生活得快樂就可以，一切上天自會有安排，你只要努力讀書將來能夠幫助有需要幫助的人就可以。」

小雪仲表示阿女同佢好夾，仲好懂事，所以佢自己都會聽阿女意見：「女兒真的是這世界上和我最合得來的人，跟她真的無所不談，她很喜歡分享所有事情給我聆聽，由於她很懂事所以有時候我也會聽取她的意見，每年她的生日她都會選擇和我一同慶祝度過。原來不經不覺我已經陪伴着她渡過了20個年頭，當中經歷了很多事情，所有的經歷無論好與壞都令我成長了不少，現在無論發生好事或壞事都懂得以平常心去面對，所以真的非常感恩20年前上天送我這個乖女，因為有她讓我學懂很多事情豐富了我的人生，祝她生日快樂，幸福平安。」