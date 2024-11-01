倪樂琳人生首次出糧興奮　王汛文獲邀拍綜藝嗌好玩

應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及友誼小姐王汛文，今日（1日）出席慈善活動，擔任慈善獎券抽獎嘉賓。問到眾人是否有抽獎運？倪樂琳笑言有中獎運，曾贏得藍牙音響；梁嘉莹就指曾跟姐姐齊齊被抽中自助餐券，笑稱自己向來愛吃，故十分高興；至於楊梓瑤跟王汛文則表示不是太有抽獎運，王汛文説：「我幫人抽會好啲，之前慶功宴幫手抽獎，抽中兩位港姐攞現金獎，好實用。」楊梓瑤稱今次是首次任抽獎嘉賓，笑言替別人抽沒有壓力：「幫自己抽先有壓力！」

提到倪樂琳早前替公司拍攝台慶宣傳片，她表示十分好玩，亦很滿意拍出來的效果：「係我當選港姐之後第一份工作，拍咗6、7個鐘。（感受到拍攝辛苦？）好開心！嗰日個人全日都好亢奮，有糧出嘛！哈哈！」她指之前都是一些兼職工作，今次是人生首個正式工作，笑言還想買蛋糕慶祝，提到她事後網晒於公司飯堂吃炸雞髀及薯條，問她不用身材管理？她笑言當日就只有吃了那一餐，坦言已做好心理準備，將來拍劇或要捱更抵夜兼捱餓。

梁嘉莹表示有身材管理，但笑稱沒有參選時戒得那麼狠：「選嗰陣淨係食黃瓜同雞蛋。」楊梓瑤就指參選時緊張得沒有胃口，笑指現在很有胃口，身邊朋友更叫她要長點肉才會更好看，身旁倪樂琳也表示認同，自覺參選時太瘦，想增磅2Kg。

至於王汛文則指自己很放任，從沒有為修身而節食，或跟性格好動有關，經常周圍走令卡路里消耗。談到她近日獲安排加入綜藝節目，她高興表示很好玩，是一個新奇經歷：「要周圍搵街訪覺得好正！（靚女應該冇人拒訪？）都有人唔想出鏡嘅。」提到早前有攝影師街訪時被襲擊，她表示沒有擔心：「就算有啲咁嘅事情都預防唔到，擔心都冇用，自己盡量小心啲。」