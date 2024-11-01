張嘉倪遲足9個月才解封　Baby重獲新生遊日被捕獲

去年10月，內地有「最美妃子」的內地女星張嘉倪和Angelababy被指疑現身韓國女團BLACK PINK成員Lisa參演的法國巴黎「19禁」歌舞騷後，二人的兩個內地社交平台帳號出現異常，其中一個帳號首頁顯示：「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」另一個亦違規處罰說明顯示：「該用戶因違反的相關規定被禁言」，疑被官方封殺，網民無法追蹤及發訊息。而今年1月，Angelababy的帳號獲解封，至於張嘉倪就遲了9個月，終於在10月31日全網解除封禁，相關的社群媒體可正常營業。

據行內人士透露張嘉倪之前曾多次嘗試「復出」，現獲「重生」相信必有更多舉動，除不斷試探網友底線，待時機成熟或是人緣和口碑恢復後，必定爭取機會，務求收復失地，只是網民一致不睇好，覺得她難回復人氣。

至於Angelababy有傳自知難在內地有更好發展，故頻頻在發迹地香港現身，似為食「回頭草」而鋪路，不過未有新搞作前，她被發現到日本旅行，有網民在社交網上載今日Baby遊日本Kitty展的照片，雖然只影到背部及大側面，且她打扮低調，戴帽又戴口罩，但因其啡色帽曾在香港曝光，所以依然被人認出，留言謂：「帶着口罩臉超級小，排隊就在我前面，但沒有圠打擾她，可能Kitty展的進館時間太長了，排了一會就走掉。」又透露未見兒子小海綿同行，估計她和朋友去玩。另外，又有網民見戴住同一頂帽的Baby在大阪排隊買甜品。