李居明宣布明年3月新光戲院結業　呻暫時未有地方演出

李居明今日聯同香港八和會館主席龍貫天和副主席陳咏儀等在新光戲院舉行《告別新光最後最後記者會》，宣布明年3月3日新光便結束52年歷史使命，正式結業，距離關門倒數仲有123日，李居明希望大家為慶祝新光光榮引退，不要太傷感。李居明同時宣布承先啟後成立「當代粵劇團」，及新光將推出「告別新光系列」，在結業前演出3套劇目，分別是《金玉觀世昔》《秦王孟姜》和《小平你好》，明年在《小平你好》完成最後一場演出後，便會舉行一個關燈拉閘儀式，便交由下一手教會新業主接手。

李居明提到新光戲院早在12年前已經傳出要清拆，當時原意租約兩年做大戲，估不到一租便12年，無端做了「白武士」，提到新光易手後，附近租戶可能大變天，更有可能變成「死城」，說到此時背後的螢幕突然變黑屏， 2秒後重開，李居明笑指電腦問題常有發生。至於將來教會可會借出場地再做粵劇？他就擔心會有宗教衝突，對方未必會接受。

問到123日後可有奇蹟？李居明笑言：「外國時代雜誌於 2009 年曾經將新光戲院列入「遊客不容錯過的亞洲體驗」嘅第 7 位 ，呢個地方死好多次，但係都唔死得，所以被列為亞洲最神秘嘅地方之一，不過我唔敢講會唔會會有奇蹟。」

對於日後可會到其他地方演出時，他大呻暫時未有地方，因為如果在政府場地演出，需要一年前訂場地，自言多產，故並不適合，他提到西九粵曲中心其實很適合，只是軟件不足，提到將來新光招牌，也希望能夠放在西九戲曲中心內作展出，另外「女姐」紅線女親筆題上「新光」二字的牌匾，可考慮送回廣州她的劇團。