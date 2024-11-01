著名意大利汽車品牌 FIAT 及 Abarth 重返香港

【特約報道】意大利品牌 FIAT 及 Abarth 正式宣布重返香港市場，並假尖沙咀圓方商場舉行傳媒發布會，以新一代「品牌大使」Fiat 500e 及 Abarth 500e 揭開品牌新篇章，象徵着在香港的新開始，為車迷們展開一段電動化的旅程。活動還邀請了意大利駐香港及澳門總領事Mr. Carmelo Ficarra，共同慶祝這一標誌性意大利汽車品牌重返充滿活力的香港。

意大利以色彩之都聞名，FIAT則以其充滿色彩的品牌形象著稱。它代表快樂與樂趣，融合簡約而標誌性的風格，展現真正的意大利都市型汽車精髓，向世界展現活力。FIAT強調色彩在生活中的重要性，致力於將獨特的「Dolce Vita 甜蜜生活」風格推廣至全球，激勵每個人以樂觀和積極的態度生活。自1899年成立以來，FIAT為消費者提供經濟實惠且創新的出行方案，結合標誌性的意大利設計與多功能性，以愉悅的實用性簡化日常生活。憑藉深厚的品牌歷史和對現代化及可持續性的承諾，FIAT多年來以熱情贏得全球人心，成為風格與意大利精神的象徵。

Abarth於1949年面世，以「盾牌上的蠍子」為廠徽的意大利高性能車生產商，強調意大利風格，深根於賽車運動，專注於製造充滿運動感和高性能的車型。獨特的外觀設計、卓越的靈活性和動力，結合運動化調校，完美展現了汽車的性能和駕駛樂趣，讓每個人都能每天享受駕駛的熱情。Abarth以其卓越的性能和獨特的意大利熱情吸引著眾多愛好者，完美體現品牌的核心目標——成為非凡的標誌。

「FIAT和Abarth是Stellantis集團中最具代表性的品牌之一，我們榮幸獲授權成為這兩個品牌在港、澳的獨家總代理。在總部團隊的支持下，我們充滿信心推動品牌長期發展，彰顯對集團和品牌的承諾。我們重視車主的滿意度和銷售質量，致力於為香港尊貴車主提供全面且優質的售前及售後服務，讓擁有FIAT和Abarth成為一種樂趣。」FIAT 及 Abarth 香港首席執行官兼意鋰駿汽車有限公司創始人劉碧文先生表示。他接着說：「FIAT和Abarth散發著意大利獨特的魅力，象徵著意大利工藝。FIAT不僅是一輛汽車，更是一種生活方式，傳遞智慧與快樂，展現活力和獨特的設計風格。作為FIAT的跑車品牌，Abarth以蠍子標誌根植於賽車文化，以卓越性能吸引著車迷，將平凡轉化為非凡。我們很高興能將這兩種獨特的意大利精神帶給香港的粉絲，展現意大利駕駛的樂趣。」

FIAT 500e 在意大利都靈的工廠設計和生產，自推出以來表現卓越，已成為歐洲最暢銷的都市電動車。在2022-2023年期間，它在同級EV中位列第一。2024年1月至9月，500e在EV Urban car和EV mini segment中持續表現優異，尤其在歐洲主要市場的成績非常出色。在意大利，FIAT 500e的市場份額達29%，在法國為49%，在德國為48%，而在英國則以80%的最高市場份額領先銷售。

意大利駐香港及澳門總領事 Carmelo Ficarra 先生對 Stellantis、FIAT、Abarth 與意鋰駿汽車的合作表示祝賀。他指出：「繼去年Alfa Romeo的回歸後，我們又見證了兩個標誌性的意大利汽車品牌重返香港，彰顯這些品牌背後的熱情。Fiat 500e 和Abarth 500e 均誕生於都靈，代表純正的『意大利製造』，深深根植於意大利的歷史和卓越工藝。500車系始於1957年，經過三代演變的500e皆在意大利設計和生產，逐步將產品及品牌推向全球。今天，新的Fiat和Abarth再次成為意大利最具價值的『大使』，重返香港。」

隨着品牌的回歸，我們將推出更多 FIAT 及 Abarth 的全新車型，為愛好者帶來一段電動化的旅程。敬請期待！關注 FIAT 香港及 Abarth 香港 Facebook 及 Instagram 社交媒體專頁，了解即將推出的車型和活動詳情。

FIAT 香港

Abarth 香港

【Italian Flagship Icons圓方車展】

地址：尖沙咀圓方商場火區

日期：11月1日至3日

時間：11:00am - 8:00pm