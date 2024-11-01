堅好西！驚喜季節滋味

不同季節都有不同的應季食材，最近是大閘蟹季節，有意大利餐廳就創意十足地用上油腴甘香的蟹粉與蟹肉創作出多道西式菜餚，又有為以當造白松露炮製的限定菜式，以及為慶祝意大利粉月及熱熾韓食風而推出的特色意大利麵食，道道精彩！

意日中混搭

由位於金鐘的意日混搭餐廳最近就與本地主打中式草本浸泡酒品牌合作，用上時令的江蘇大閘蟹蟹粉及蟹肉炮製出全新的大閘蟹套餐，於即日至11月30日期間限量供應。打頭陣的是一道亮眼的生牛肉卷，亮麗紅潤的生牛肉片捲住時令白蘆筍、火箭菜及大閘蟹肉，綴以鎮江醋與蟹粉混調的特製醬汁，甘香味鮮，滿口旨味，搭配由以草本浸泡酒加湯力水混調的特飲，奉客前噴點花調酒，取自傳統食大閘蟹搭配黃酒食法，帶來相輔相成的滋味，驚喜掀起餐膳序幕。另一道開胃菜洋溢餐廳的意日混搭基因，猶如茶碗蒸的升級變奏版，底層是嫩滑的蒸蛋白，面層用上瑤柱絲、本菇及分量多多的蟹粉蟹肉製作的芡汁，一上桌，散發濃郁蟹粉香，與滑溜蛋白同吃，口感豐富又鮮美。全蛋意大利幼麵是餐廳招牌作之一，每天新鮮製作，口感零舍煙韌富彈性，搭配爽口的新鮮魷魚條及意大利青瓜絲，淋上加入澎湃蟹粉和蟹肉秘製的醬汁，每條彈牙麵條掛上蟹粉汁，配上爽脆魷魚，味道層次複雜豐富，滿口甘腴，齒頰留香。主菜有伊比利亞豬柳及香煎紅鯛魚供選擇，搭配以蟹粉及時蔬分別製作的油醋汁及牛油汁，別具風味。最後上桌的甜品同樣驚喜，傳統品嘗完大閘蟹會來杯薑茶，大廚就將薑汁分別炮製成啫喱及糯米糰，放入雲呢拿雪糕綴上金箔，矜貴美味，亮點是搭配的草本甜酒，每口薑汁啫喱與雪糕放上幾滴酒，入口平衡了草本味道的同時，提升了甜品的香甜滋味，驚喜滿Fun！

桌上白鑽擔當

秋冬是白松露的季節，西營盤米芝蓮推介意大利餐廳就用來炮製了5道時令限定菜式，每道菜都加入5克來自意大利Alba地區的白松露，應季又矜貴。頭盤是經典的牛肉他他，選用新鮮牛肉伴以牛肝菌、醃漬蛋黃和白松露，散發獨特的鹹香與菌香。低溫蛋蘆筍忌廉就以攝氏63度低溫慢煮溫泉蛋，配搭來自意大利Avezzano的薯仔所製成的泡沫，口感綿密細緻，配上鮮刨白松露片，令香氣提升至另一層次。白松露炒蛋則選用有機雞蛋及巴馬臣芝士製作，淡淡的蛋香與鮮刨白松露的馥郁幽香相互交織，簡單而不平凡的一道菜餚。其他菜式還有白松露手工意大利麵及小牛膝意式雲吞，濃郁美味，滿有應季的獨特滋味。

意粉月限定作

位於尖沙咀海旁的現代澳洲餐廳為慶祝世界意大利麵月，於即日至11月底期間推出限定的Pasta Pranzo午市套餐，讓巴絲打可以在維多利亞海景下品嘗多款自家製手工意粉。套餐先以意大利雜菜湯配自家製意式香草麵包及意大利卡布里沙律作前菜，麵包搭配特級初榨橄欖油及陳年黑醋，展現正宗意式風味的同時，亦令胃口大開。主菜當然是手工意粉，有人氣韓國綜藝節目的大熱香蒜橄欖油意粉、卡邦尼意粉、海鮮燴扁意粉、香蒜蜆肉扁意粉及牛面頰肉醬闊條麵供選擇，佐以辣椒醬和意式番茄醬的脆炸水牛芝士條、融合檸檬和巴馬臣芝士的海鮮燉飯球，以及可額外加配的招牌提拉米蘇或甜而不膩的意式奶凍，分量十足又美味。