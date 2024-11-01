莊思明感激曾勵珍帶入《愛‧回家》　認低潮期1年冇嘢做

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》除了主角黎耀祥、胡定欣演出精湛外，不少配角都被讚脫胎換骨，飾演七爺(胡定欣飾)心腹方儀的莊思明，前晚一集演出備受好評，無論是卑鄙無恥地冤枉十七(黎耀祥飾)、不可一世地玩十七、或是背叛七爺後自己因妒忌十七喊到眼淚鼻涕，都演繹到位，要衰格有衰格、要不甘有不甘，難怪獲網民讚演技脫胎換骨。思明受訪時感謝監製方駿釗為她Hold住方儀這個角色長達數年：「好感恩可以遇到呢個角色，其實《巾幗4》籌備咗好耐，最初籌備時監製已經話留咗呢個角色畀我，佢覺得好啱我，我最多謝佢經歷咗幾年後都冇動搖（呢個決定）、堅持將角色留畀我，我好感動。」

莊思明又特別感激助理總經理（戲劇製作）曾勵珍2020年將她再一次帶返《愛‧回家之開心速遞》這個劇組：「我入行第一套劇就係第一代嘅《愛‧回家》，當時我仲係好幼嫰，好慶幸嗰時已經有晴晴呢個角色令觀眾認識我；今次珍姐再次將我帶返去，令我有機會將另一面呈現畀觀眾睇。其實之前離開《愛‧回家》後，我都經歷咗一啲低潮期，試過成9個月到1年冇嘢做。」

思明笑言自己看第8集時也忍不住落淚，並感激祥哥及定欣幫忙帶她入戲：「定欣喺喊戲幫咗我好多，佢係好好嘅對手，佢有啲肢體動作好犀利，例如佢會喺啲好準嘅位度掂一掂我，我就會忍唔住喊。」談到角色造型瀏海勁特別，思明笑言靈感來自櫥窗公仔：「佢哋搵咗好多Reference，係20-30年代嘅百貨公司廚窗公仔。藝術總監劉世運好犀利，佢冇見過我哋本人，齋睇相就已經幫到我構思到最適合嘅造型。」

此外，昨晚劇情是柴十七父親柴民意（杜燕歌飾）以家傳的「冰火交替浸藥秘技拯救垂危的未成年少女澄澄（羅毓儀，Yuki飾），由於此場戲拍攝時橫店天氣嚴寒，Yuki透露拍攝該場口前整個劇組相當緊張，生怕濕完又乾、乾完又濕的她會冷病，故在現場準備了大量保暖措施，包括暖風機、火堆及飛行服務保暖氈。Yuki憶述：「喺橫店時，我每日凍到係要着幾件保暖衣同黐4個暖包再加羽絨。嗰場戲未濕身之前，我着住好薄嘅衫、又唔可以黐暖包同打底，所以仲凍。」出名童顏的Yuki獲監製爆料指遭內地工作人員誤以為只有12歲，眾人還因認定她是小孩，對她照顧有加及不斷讚她可愛，Yuki對此啼笑皆非謂：

「其實都幾好，咁樣我可以唔使飲酒，因為話自己未成年係冇人會懷疑。」