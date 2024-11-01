紙張感平板　生產力PC咁勁？

平板電腦功能愈來愈強，部分更具有輕PC生產力，新到港的HUAWEI MatePad 12 X是其中之一。採用全金屬鋁合金一體化設計的它淨重555g、厚5.9mm，並同時內建了12吋PaperMatte柔光屏幕，背後是納米級抗眩光蝕刻技術，配合超疏水、抗油污薄膜，有效減少指紋污漬之餘，還帶來如紙張般的舒適閱讀感。另一方面它內置了GoPaint專業繪畫軟件，預設超過150種專業筆刷，例如流體筆刷可模仿墨水和水彩的暈染效果，令畫作更真實多變。

它有不少辦公功能，例如Note Replay可為筆記插入實時音頻，助用戶回顧筆記內容; Multi-Note Opening透過分割畫面，同時顯示多個筆記; HUAWEI Notes範本提供多個手記範本，滿足各種筆記需求。另外還預載了WPS Office應用程式，具備多種編輯及演示工具。配件方面，廠方特別為平板設計了全新星躍鍵盤及第三M-Pencil星閃筆，助用戶提升創作力。

同場加映︰高CP之選

平板同期仲有HONOR Pad X8a，主打高價比，一千多元便買到。重495g、厚7.25mm，內建11吋護眼屏幕，支援84%屏佔比、1920x1200解像度及90Hz刷新率，配合四個大振幅喇叭及Histen音效調校技術，睇片具有不俗的聲畫效果。搭載Snapdragon 680處理器及8300mAh電池，提供中上效能及56天待機時間。它亦支援應用程式延伸功能，可同時開啟兩個視窗以使用同一應用程式，並具備多視窗功能及手機與電腦縫跨設備互動，方便共享文件及同步辦公。