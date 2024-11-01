周殷廷拍MV麻繩勒頸險生意外：腦充血抖唔到氣！

歌手周殷廷（YT）新歌《阿修羅》MV今日終登場，該MV跟《意外現場》MV有很多呼應，上次MV中出現汽車大爆炸，今次YT再度玩火，更升級將炸藥孭上身，演繹身中多槍。他說：「除了以前當兵曾孭過手榴彈，這是第二次在身上放炸藥。我一直想去嘗試真實爆破，不喜歡用CG，所有嘢都係真做，所以有相對危險性，拍攝現場都有救護車準備，以防真的有意外發生。」

除了中槍爆破，其中一幕YT更被幾個人用麻繩勒頸，再將他在地上拖行，不過原來當時在現場險發生意外，他憶述：「第1、2 TAKE都不錯，到第3TAKE我想再真實啲，用盡全力去完成這件事。當他們用繩索頸時，我會用手捉住麻繩，才再被他們拖行。但正式拍攝時，我甩手捉不住，那條繩真的索住我的頸，一扯即時冇氣，感覺到腦充血，眼球像想爆咁，我心諗大鑊了。」

依家想起當時情景，YT也忍不住笑說：「監生比人拖行，嗰下又叫不到CUT。之後跪在地上不停喘氣，心諗大件事，抖不到氣，但當時都是繼續拍攝，希望完成到件事。」拍攝後，工作人員都衝上前大讚他戲好，演出效果「好掂」，YT即沒好氣的說：「唔係戲呀！我真係甩咗手抖不到氣」，可謂相當驚險。