節目巡禮陳豪黎耀祥霸C位　陳曉華獨攬4劇封后拒與朱敏瀚合照

近年備受無綫力捧的小花陳曉華（Hera），昨日在節目巡禮上獨佔鰲頭，15套推介劇中雄霸4套，成藝人之冠，封TVB新一代「劇后」；而「劇王」則由馬國明與馬貫東平分秋色。事業得意的Hera昨日跟緋聞男友朱敏瀚同場，雖然避合照，但揚言不抗拒合作。

無綫昨日假將軍澳電視城舉行《TVB同行創新節目巡禮2025》，向廣告客戶推介來年劇集及綜藝節目，全台逾百花旦、小生大晒冷，包括陳豪、黎耀祥、陳展鵬、陳曉華、張曦雯、劉穎鏇、龔嘉欣、羅子溢、陳自瑤、陳煒、蕭正楠、蔡思貝與馬貫東等，場面墟冚！大合照時，視帝陳豪、譚俊彥及黎耀祥被安排企C位，地位超然；至於緋聞男女朱敏瀚與Hera表現避忌，更拒絕應記者要求合照。

巡禮中力推的劇集共15部，當中以近年火速上位的小花Hera佔劇最多，包括《金式森林》、《死有對證》、《夫妻的博弈》及《新聞女王2》共4部，力壓3劇在手的陳煒，堪稱「劇后」！至於男藝人方面，視帝馬國明與馬貫東各有3劇成「劇王」。

婚期唔使商量

升呢「劇后」的Hera對自己來年有多少套劇懵然不知：「未來希望做多啲唔同角色，唔好只係演『戀愛腦』，喺《夫妻的博弈》會同馬國明合作，我飾演女強人。」問是否因事業處於上升期而決定5年內不婚？她說：「係我理想，想做多啲事業，衝刺吓。（有冇同朱敏瀚商量過？）係我自己決定，唔需要商量。」她又否認兩人避合照：「冇避，佢做緊其他嘢，我唔介意同佢合作，唔會抗拒。」

現場所見，陳豪大受客戶歡迎，爭相合照，提到最近經常在內地被野生捕獲，他說：「因為成日去工作。（轉移重心？）我喺香港住，總之兩邊做。」問是否因工作增加，故多買幾個60萬包包送太太陳茵媺？他笑說：「你哋個價都係錯。（一年氹太太幾多次？）氹有好多方法，可能我讚佢靚同錫吓佢已經係氹。（咁一年買幾多包包？）我唔會話畀你哋聽。」

張曦雯視后戰有信心

至於黎耀祥談到頒獎禮，揚言有信心憑台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》躋身視帝5強。對於無綫劇集減產，他坦承製作少了，但他向來不挑劇本，相信公司會為他安排最合適的。至於合拍劇，他認為有利有弊，合拍劇需要更多演員，希望能拉上補下，望人人有工開。

而張曦雯與劉穎鏇齊齊受訪，張曦雯揚言會做好本分：「我會企定定，歡迎客戶同我影相，好開心大家都喜歡《企業強人》。（有冇信心爭視后？）信心唔可以冇，抱一個希望，不過今年對手好強，好似楊茜堯咁係神級，入到5強都好好！」

馮盈盈衰多口爆翠如大肚 蕭正楠尷尬：我冇認

馮盈盈昨日擔任節目巡禮司儀，一度誤將「蔡思貝」講成「鄧思貝」，而談到傳懷孕的黃翠如缺席，她竟說：「你哋唔係唔知嘛！翠如要養……精蓄銳嘛！」其後蕭正楠被追問老婆翠如為何沒有現身，他說：「佢有其他工作做，要問番佢經理人。（係咪唔舒服？）佢好舒服。」對於馮盈盈指翠如要養精蓄銳，他笑說：「男仔先要養精蓄銳，我冇認到任何嘢呀！有好消息自然會公布，真係要鬧吓馮盈盈，搞到我好尷尬，本來我好Chill㗎嘛！（點解翠如呢排成日着鬆身衫？）佢要去沙灘拍嘢，所以咪着鬆身衫，總之有嘢會由翠如公布。」完成訪問後，他與馮盈盈合照，盈盈自言照稿讀，並對蕭正楠說「唔好意思」。

蔡思貝轉戰綜藝 爆喊揭私隱

視后蔡思貝近年甚少機會拍劇，反而轉投綜藝節目發展，早前到阿拉伯海的索科特拉島拍攝《與天地對話》，坦言是香港首隊攝製隊前往當地取景，要轉3次機才到達，她說：「當中有Part係同自己對話，拍攝時工作人員放低對講機就離開，嗰Part爆咗自己心裏面好多說話出嚟。節目送咗驚喜畀我哋，令我哋個個都喊。」問到現時是否只拍綜藝節目？她說：「咁啱啫！咁啱監製搵我，上山下海好特別，拍劇嚟緊都會有，不過未可以透露住。」談到樣貌Sharp醒不少，輪廓分明，鼻樑亦顯得比平時高，她說：「反而之前拍綜藝成日曬，曬到甩皮，黑咗好多。今次拍呢個節目，連馬甲線都騷出嚟，所以各樣都Sharp咗。」