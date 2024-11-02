蔣家旻急做手術老公陪瞓病房　自豪冇揀錯人

藝人蔣家旻（Angel）由《愛．回家》的「馬子妮」到《美麗戰場》的「反骨琪」，觀眾見證着她一步步的成長，而今年9月Angel多了另一個身份，偕電視台高層周永基踏入婚姻殿堂。Angel跟丈夫相識逾十年始拍拖，講到緣由，她解釋說：「識咗幾年，佢對我有意思，但佢要去台灣工作，佢覺得如果表白咗要分隔異地，不如唔好開始，大家維持朋友關係，後來佢嘅工作穩定咗，可以抽多啲時間喺香港，於是同我表白，我對佢都有好感，但未去到要即刻一齊，我諗咗一個月有鍾意感覺先開始，跟住大家慢慢相處去磨合，拍咗半年拖，佢就同我求婚。我覺得係Timing問題，如果佢太早表白未必行到依家。」

她不諱言求婚前已認定對方為另一半，大讚老公：「佢好有責任感同安全感，同佢生活唔需要太擔心，知道佢無論點樣都可以照顧到你，佢會好畀心機做嘢，為兩個人嘅將來會好努力，呢個好加分，因為結咗婚，要面對嘅嘢係好現實，生活上所有嘢都要用錢，知道佢一定會撐得起頭家。」她憶述年初患盲腸炎入院做手術，對從未入過醫院的她來說絕對是大事，心裏慌得很，當時仍是男友的他二話不說幫她處理所有事，且直接住在醫院陪她：「嗰4日3夜佢都陪住我，醫院加咗張床畀佢瞓，見住佢好頻撲咁攞衫畀我換，又將部電腦帶去醫院做嘢，嗰刻佢已經求咗婚，我覺得自己真係冇揀錯人，呢件事令我好感動，知道將來無論發生任何事佢都會陪住我。」

升呢做埋老闆娘

除了成為人妻，她今年亦首嘗當老闆滋味，她年初投資自家品牌拌麵，她表示：「我向來好鍾意食麵，有日諗如果有自己個品牌都幾好，我老公有做生意經驗，佢教我應該點做，又介紹人脈同廠畀我，暫時推出咗兩款口味，一款麻醬，一款麻辣，全部由台灣製做，係台灣直送。」她透露投資了6位數，暫時銷量還可以，她坦言生意剛起步，沒有想過賺大錢，只要不是賠太多便可。

既要兼顧家庭與新生意，她強調不會放棄幕前工作，實行三線發展，她說：「我一開劇就照顧唔到屋企，老公同奶奶都明白，所有人都好體諒我，冇要我唔好做嘢，老公識我嘅時候已經知道我好鍾意演戲。」相反不用拍劇的日子，她會專心做「煮」婦：「我會盡煮飯同煲湯，好在我唔抗拒，仲覺得幾開心。」她自評在廚藝方面頗有天分，主要靠網上睇片自學，但出來成品意外地好吃，連丈夫也誇讚她好手勢。

場地:Harbour Grand Kowloon

髮型:Jay Cheung@hola il colpo hair & pets