娛圈單打︱脫亞入歐易　認祖歸宗難

熱爆全球Netflix韓綜《黑白大廚:料理階級大戰》播完一段時間,難得戲裏戲外熱度未減。

本欄早兩日至數完被稱為「廚房宋仲基」黑湯匙帥哥「三星」係世紀渣男,話口未完,白廚69歲「韓食大師」李英淑又爆出借上億韓圜唔還錢,畢竟香港人睇開《中年好聲音》都知貴圈很亂,至少「廚房宋仲基」冇偷嗒搞上「韓食大媽」斷正吖。

咁煲完《黑白大廚》後仲有乜嘢好睇呢?剛好Netflix公布一周收視,Netflix電影《行動倒數》(Don't Move)以逾2,000萬觀看次數登上榜首,問題係眾所周知,Netflix自家製作電影,十部有十一部爛片,伏味甚濃,肯睇新上架Netflix電影被譽為「試伏器」,如果大文豪莎士比亞翻生,佢都會話To be or not to be, this is Netflix。

《行動倒數》雖然係啲老掉牙連環殺手、絕處逢生題材,IMDb評分不高,難得有網友話「還蠻好看的」、「有點小意外」,甚至話33歲女主角Kelsey Asbille好多角度神似剛冧莊金鐘獎視后嘅台灣女星許瑋甯,不妨以身試伏。

原來Kelsey Asbille父親係華人,本名Kelsey Chow,識講流利普通話,仲識繁體字添,據講周小姐後來因為唔想戲路受限制,至將姓名「脫亞入歐」。

不過最無辜係同為混血嘅許瑋甯,被人翻舊帳曾講過祖籍安徽蕪湖,被多口網民直言「明明有美國人爸爸還要硬扯自己是安徽人」,想「認祖歸宗」都唔得,真係躺着也中槍。