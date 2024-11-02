薛凱琪驚現「排骨胸」　緋聞男友亦「瘦過龍」

43歲薛凱琪（Fiona）近年的顏值被指時好時壞，日前出席法國服飾品牌活動時，於社交平台分享的相片顏值爆燈，重回精緻外貌，不過另有網民分享在現場拍到她的「生圖」，竟然跟官方相判若兩人，瘦到只剩番一個頭外，身穿西裝褸疑「真空」上陣下，其胸前出現一排排肋骨，惹網民擔憂身體健康狀況。

網民對於Fiona的「排骨胸」議論紛紛，認為她身形過瘦，留言謂：「瘦的嚇人，全是骨頭」、「胸骨很恐怖」、「好幾層骨頭」、「真是好瘦，再瘦少少就只剩骨頭+層皮」、「瘦成模具了」及「不健康的感覺」等，更心痛謂：「希望佢食啲嘢」。又有網民分享Fiona離開活動現場的短片，當粉絲大叫她：「好靚女」時，她則笑住行近粉絲打招呼，但在粉絲的鏡頭大特寫下，逼爆螢幕的「排骨胸」有點駭人。

Fiona疑「瘦過龍」外，其緋聞男友方大同的健康狀況亦令人擔心，有粉絲於上海欣賞音樂巨星Herbie Hancock音樂會時，偶遇病後復出的他準備入場，據知當晚有氣溫有20度，其身邊友人穿上短袖衫解熱，但他卻穿上長袖保暖，就算着了外套，依然覺得他身形偏瘦削。