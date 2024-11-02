鍾柔美兼顧學業與拍劇感辛苦　陳瀅自認年紀大組中年女團

由藝人邵美琪、鍾柔美、陳瀅、張曦雯、馬貫東等主演的無綫劇集《臥底嬌娃》早前正式煞科，昨晚（1日）劇組於觀塘舉行煞科宴，一眾藝員以校服造型現身。

邵美琪相隔5年回巢拍劇，指今次與一班年輕藝人合作，從他們身上學到好多新事物，例如舞步，又大讚他們表演好淡定。問到幾時再拍無綫劇？她就表示等再開劇先，笑言實在太多好劇本，好難選擇：「休息咗5年期間睇咗好多劇，學到好多嘢（點解休息咁耐？）因為佢哋未搵我，同埋5年前佢（鍾柔美）未出現，同埋傑哥（關禮傑）唔得閒，佢連今晚都唔得閒嚟。」

而第一次正式拍劇的鍾柔美表示今次有幸與前輩合作，劇中邵美琪和關禮傑飾演父母，從他們身上獲益良多，又讚前輩好照顧自己。問到下一部想拍甚麼題材？她表示要看公司安排，又指拍《臥底嬌娃》時要拍劇、學業兩兼顧，所以煞科後趁未有劇集開拍，要好好投入學業當中，一旁的邵美琪聞言都戥Yumi辛苦。提到近日與「星夢」學員到主題公園玩，其中包括了炎明熹，Yumi表示不論發生甚麼事，大家都好團結。問到炎明熹近況，她說：「我同佢都專心讀書，繼續做自己應該做嘅嘢，我就繼續出歌，佢可能就讀書出歌等等（有冇問佢幾時出嚟做嘢？）我哋冇乜提及，當日大家玩為主，因為大家都好大壓力，都想可以發洩盡情玩樂。」

另外，提到陳瀅被馬貫東錯手打傷一事，問到對方可有賠罪？陳瀅即笑説：「冇，佢好Man，在心中，同埋佢成日覺得我好打得，完全唔當我女仔。」在劇中飾演女團成員的陳瀅，透露即將會為劇集拍MV，問她會否想要進軍樂壇？馬貫東即表示她們完全可以，大讚她們唱歌好聽過好多《中年好聲音》學員，而自認年紀已經夠大的陳瀅搞笑問：「有冇中年女團？」

而陳瀅早前與好友搞生日船P，她表示最開心是當晚倒數時有好多朋友都陪在身邊，至於生日願望，她希望大家都開開心心，身體健康。問到會否想找個如意郎君？她就說：「冇特別渴望。」隨後即投訴馬貫東跟身邊朋友指不要揀自己，馬貫東認說：「因為佢好大力，雖然我唔知佢發脾氣會點，但我都要保障自己朋友嘅安全。」