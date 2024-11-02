吳忻熹癌指數復常　計劃搞音樂騷傳播正能量

前港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）早前自揭癌症復發擴散至淋巴，最近赴泰國接受細胞免疫治療，現時進展理想，癌指數亦下降。她昨晚（1日）現身灣仔，欣賞好友陳圖安的Talk Show，藝人譚嘉儀及韋綺姍等亦有出席。

吳忻熹受訪時明顯比之前精神不少，她透露之前因化療而受傷的位置已康復得七七八八：「聲沙、講嘢咳嘅情況好咗九成，同埋之前行步路都成身痛，完全唔想做運動，依家已經開始做返運動。」她表示日前接受了電腦掃描，過幾日先有報告，不過血液中的癌症指數已回落到跟正常人一樣，至於腫瘤情況則要待報告出來才清楚，「如果仲有癌細胞會打腫瘤疫苗，聽聞係直接打落癌細胞度。」她指家人見她精神不俗已放心了很多，自己的心情亦放鬆了，同時都好明白其他同路人的心情，坦言不介意自己做「白老鼠」試新治療方法，好讓同路人有其他選擇。

另外，她表示趁身體情況許可，正計劃一些項目包括拍節目及搞音樂會等，希望將正能量帶給大家，不過一切仍只在構思階段，希望於未來一年內完成，並表示自己跟家人辛苦了一段時間，是時候放鬆一下，將於農曆年帶兩個女女出國滑雪。