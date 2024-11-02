張曦雯喜歡打機　望與譚俊彥一較高下

藝人張曦雯（Kelly)熱衷打機，今日出席達哥x張曦雯打機對決見面會，向打機達人林慧韡（達哥）挑機，不過因信號故障挑戰不成，Kelly即場向達哥請教，即學即用秘技成功打贏現場觀眾。

Kelly經常會打機打到通宵，試過日打到夜，再打到天光，然後搭飛機去旅行，如果開工拍劇就不會打通宵，只會打幾舖當relax。平日凡有新game出，便有好多人會找她研究及問意見，最鍾意打格鬥，愈暴力愈好，取笑男友打機好渣，經常是她手下敗將，今次同達哥第一次交流，Kelly指與對方直播打機經常撞時間，講笑不知他是否認識她。

問是否打遍TVB無敵手？她笑說：「好少聽女同事講打機，不過知譚俊彥都好鍾意打機，希望有機會一齊玩，同來自芝加哥嘅同鄉伍允龍都試過對打，佢都好厲害。」問到與男仔打機，男友會否呷醋？她笑說：「唔會，我打機會閂咪，唔會傾偈，只用身體語言溝通。」她自爆選了一個極女性化的網名，但不肯透露網名，因為打機世界中女仔較多人禮讓，又笑指網上難分男女，「好多男仔扮女仔，所以唔會有人溝女，驚溝錯。」她透露正忙於拍劇，新劇題材與特務有關，體能上需要很大消耗。