謝安琪入紙紅館1年仍未批　余香凝不介意女兒入行

藝人謝安琪、余香凝和鍾雨璇等人今日（2日）現身荃灣出席活動。余香凝透露後日就會出發到台灣拍電影，冬至才會回來，大嘆非常不捨得家中老公和一對兒女，直言好想喊，透露拍攝期間有幾日假期，會立即飛回香港看一看子女。她又指會帶上圖書到台灣，等晚上可以和子女一起視像時，讀故事書給他們聽，又指這個做法是參考了龔慈恩的做法，又指如果女兒可以像對方的鞋子一樣又靚又叻就好，問到女兒可會入行？她笑言：「如果佢又靚又叻，我都唔介意，等佢自己自由選擇啦。」她又提到今次活動講關於共融，認為共融社會好重要，又指早前帶同孩子去盲人體驗活動，讓她認識盲人的生活是如何，等她知道世界上有好多不同的人，要學識包容和幫助。

謝安琪表示近日臉部變得緊緻，笑言在家中有勤用美容器，又指會將好用的產品推薦給老公用，表示老公經常做戶外活動，日曬雨淋，紫外線對皮膚好傷。提到明年她入行20周年，她表示有巡迴演唱的計劃，希望藉此機會可以與世界各地的粉絲見面，想第一站於香港紅館舉行，不過她透露已經入紙申請紅館1年，但至今仍然未獲批准：「因為我好想第一站在香港紅館舉行，然後將呢個演唱會帶到世界各地，咁樣就會好美滿。」