容祖兒發燒失聲忍淚致歉　打開聲針站台獲讚專業

香港樂壇天后容祖兒近日為內地綜藝《聲生不息港樂季2》錄影，演唱自己的代表作《心淡》時，因身體不適而失聲。據悉主持人在錄製當天宣布祖兒一句話說不到話，但她仍堅持上台向觀眾道歉，忍不住淚水說：「準備了這麼久，好不容易來到《聲生不息》，真的很對不起。」儘管她嘗試演唱《心淡》，但仍幾乎無法發音，台下觀眾紛紛起立合唱，場面感人，同時也提早結束原先設定的環節。改由歌迷大合唱《揮着翅膀的女孩》為她打氣。祖兒當日除要為內地綜藝節目《聲生不息港樂季2》錄影外，晚上還要由從長沙趕往懷化参加商演，翌日更有另一場江門演出。

同日晚上，她到懷化出席音樂會，穿上白色連身衫的祖兒繼續上台，據知因工作不能取消，所以打了開聲針，她用微弱的聲線說：「很抱歉，真的非常期待能夠跟大家演出，但是最近的天氣，所以就讓我不小心發燒了，在這我要感謝，還有主官方的體諒，台下的所有觀眾朋友也非常感謝你們，今天呢，可能就不能為你們演唱，但是我期待下一次，能夠跟大家再次演出，希望你們會等我。」

主持人即呼籲台下送上「溫柔掌聲」給祖兒，又說多謝觀眾體諒，此時祖兒雙手十合及向觀眾作90度鞠躬，祖兒又說：「因為我知道今天我要講話，唱歌是不可能的了。所以我還是打了一個封閉（止痛、消炎針），讓我能夠說話。」

主持人再說：「大家都知道從不同網絡渠道平台當中，能夠知道祖兒後續的行程稍微有點影響，但是還是堅持今天從香港來到了。」祖兒即更正說：「不是，我是剛剛從長沙來。」主持再說希望所有觀眾，能體諒祖兒的身體狀況，把力量傳遞給她，望齊大合唱《揮着翅膀的女孩》為她打氣，而台上的祖兒就攤開手，口噏噏跟住大合唱，場面感人。有網民留言指「祖兒之前在廣州演出時已見狀態不好」、「英皇應為祖兒聲音買保險。」