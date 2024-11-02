《中年2》譚輝智感激太太支持　不擔心狂蜂浪蝶： 從來冇發生過

《中年好聲音2》譚輝智近日忙於宣傳首支派台歌《多麼感激》。日前他應邀到電台受訪，談到參加《中2》時曾報稱職業是「廣告設計員」，他坦言從沒想過自己能從數千人海選殺入總決賽再摘下亞軍，因而被翻出爸爸譚握籌乃地產建築公司老闆。他指深受富爸爸及家人影響，才讓自己重拾唱歌的興趣。

談到爸爸，他笑說﹕「我細個讀書時，佢朝朝7點就開機唱青山嘅《可愛的人生》。《中年好聲音》佢已經集集追，到第2季宣傳就不斷叫我參加，我就話應該係你去參加，最初根本冇上心。」最後遞交報名表，原來是家人夾計令他參賽﹕「阿妹話想一齊跟李佳學唱歌，點知去到就得翻我自己學，本身以為咁就完事，點知李佳就幫我報咗名，之後收到《中2》面試嘅電話。」他又表示往電視台面試時曾想縮沙﹕「諗諗吓採排都驚到腳軟，正式比賽有評判咪仲驚？諗返成件事係開心嘅，成個過程最大既得益係自己勇敢咗。」

談到家庭，譚輝智自揭與太太相識10年﹕「佢似大姐姐最正，好識照顧人。老婆好支持我比賽，依家又係歌迷會主席，處理一切大小事務，真係唔話得。（老婆會唔會擔心你好似《中2》鄭梓浩咁惹狂峰浪蝶？）佢睇到我咁嘅樣，都應該唔會有啦，我諗佢都好放心嘅，呢啲嘢從來冇發生過喺我身上。」