張天穎增肥加強跳舞視覺效果　顧定軒勤操做肌男

歌手張天穎、顧定軒、孫曉賢和黃凱逸今日（2日）假西九文化區自由空間大盒舉辦音樂會，4位歌手輪番上台表演。

音樂會由黃凱逸打頭陣，唱到第二首歌，他脫去外套，露出內裏的透視裝，晒出一身結實的肌肉，引現場觀眾歡呼。顧定軒則以Deep V造型亮相，胸肌若隱若現，而張天穎於人群中驚喜登場，唱出了4首歌。

張天穎表示只唱4首歌完全唔夠喉，又透露在練習唱歌的時候會問男友ANSONBEAN唱Rap的技巧，提到她表演衣着貼身帶少許性感，問到可有刻意減肥？她直言想增肥：「我覺得太瘦唔健康，想肥少少，同埋跳舞有肉好睇啲，如果再跳唱我唔想好似對筷子喺度跳（想增幾多磅？）我依家100磅左右，110會好啲。」

為此她指會食足夠的蛋白質，然後再去做運動增肌，問到是否受肌肉男友影響所以想增肌？她就表示與男友有無關，其實自己一直都想，現在有男友更加可以情侶檔一起做gym。

至於顧定軒就指近期都有積極鍛煉身體，所以身形都比從前更加壯碩：「至少我想大隻啲着衫會好睇啲，不過我幾大隻都唔會是大家預期嗰種，同埋今年我歲數過咗3字頭，都想以一個新嘅狀態示人。」又笑言以前自己身形還好瘦削的時候，工作人員會經常擔心自己是不是生病。提到工作，他表示好感恩今年接到演戲的工作，未來都想繼續唱歌演戲兩兼顧，並預告下星期有新歌推出。