阿Mo經過3個月操練　左右臂負重擺動能力增至10磅

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（2日）他發出第119封代禱信。

李盛林牧師透露，阿Mo現階段採用 「硬膜外刺激法」(epidural stimulation protocol)，刺激脊椎神經，並透過刺激器將腦電波信訊號配對，激活相關的肌肉運作起來。以強化肩膊、手臂和手指肌肉及相關的關節。他表示：「在兩個月前開始使用時，在沒有負重的情況下，左右移動的幅度都是不多，這是在受創後才開始有這自主移動的意識。二年沒有看見過對一個正常人「簡單和日常應有的活動」，終於見到阿MO開始了。在這近三個月的治療操練下，負重左右擺動的能力，左臂可以增至9-10磅，而右臂可以同樣增至9-10磅。」

代禱信如下：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 119 (20241103 ) - 「由被動到有限度主動參與」*

「…一個身體是由好些肢體構成的，而每一個肢體有它不同的功用… 各自彼此聯絡，構成身體不同的部分。」(羅馬書12:4-5)

*【經文解說 (上)】*

1) *保羅用了人的身體比喻神的教會和國度的運作原則*。不是單一組件的肢體就能夠支撐起整個身體，必需由不同的個別身體組件，彼此聯絡配合，才能夠成為一個健康和健全的身體。

2) 「*身體上那些似乎比較軟弱的肢體，更是我們所不能缺少的*。」(哥林多前書12:22)。因此，軟弱的肢體更需要操練，使他們能夠強壯起來，可以彼此配搭成為一個健康且行走自如的身體。

3) *一個有組織的群體就是需要各部門這樣的聯絡配合，才能發揮出群體的動力*。

*【我們的經歷】*：

1) 在受創以來，*原先是健康的四肢，因為聯絡的神經系統失效，須有健康的肢體，但卻不能聯絡起來運作*。當時，一方面要穩著整個受創身體的維生指數，另一方面更需要因應身體的狀況，找出短期和長期可行的治療方案。

2) 當各肢體的神經系統聯絡失效，身體自然不能運作。唯一能夠使日後的肢體有機會再重現運作的生機，必需在找出回復神經系統方案之先，不能讓沒有活動的肢體萎縮下來，所以阿Mo *受創之後的2年都是被動式的操練各肢體，使能保存柔軟度。*

3) *約三個多月前，做了一個創新的手術後，在腦電波與接收器的刺激下，部分大小肌肉開始有所反應，並能夠有限度參與治療中*。

*(一) 啟言 (Mo)：未來的幾週都會分享阿MO如何有限度的參與治療*

*1) 【治療手部及關節的方法】*

a) 這階段的主要手部治療復康器械和物理治療與先前在代禱信# 60 - # 72中所介紹的復康儀器大部分有所不同。

b) *現階段所用的有機械手臂(HB)、滑輪器械、手部滑輪板、強化指力治療膠、逆向壓力治療、手指康復訓練器、針灸等。*

c) *現階段採用 「硬膜外刺激法」(epidural stimulation protocol)*，刺激脊椎神經，並透過刺激器將腦電波信訊號配對，激活相關的肌肉運作起來。以強化肩膊、手臂和手指肌肉及相關的關節。

*2) 【治療過程和反應】：(1) 手部滑輪板*

a) 將整個手臂放在治療桌上的滑輪板，固定手臂位置後便可以用刺激器刺激相關的神經，再藉自主的腦電波使手臂左右移動。

b) *在兩個月前開始使用時，在沒有負重的情況下，左右移動的幅度都是不多*，這是在受創後才開始有這自主移動的意識。二年沒有看見過對一個正常人「簡單和日常應有的活動」，終於見到阿MO開始了。

c) *在這近三個月的治療操練下，負重左右擺動的能力，左臂可以增至9-10磅，而右臂可以同樣增至9-10磅*。

*3) 【禱告】*

a) 感謝開明的醫生教授與阿MO一起探討和使用這創新的脊椎神經治療法：*「硬膜外刺激法」(epidural stimulation protocol)*，使他能夠重拾活動能力的開始，日後也可以不用刺激器也能動起來。

b) 請為阿MO在前面第二階段的治療禱告，期望在脊椎神經更有明顯的復康反應。

*(二) Mo爸媽：【另一個咬緊牙關的體會】*

1) 在代禱信 59 提到阿MO「59 個星期咬緊牙關」的耐力，*今天更是見他咬緊牙根為要每天突破所受到的限度，盡力強化每一寸肌肉*，使能有朝一日各肢體能組合聯絡活動起來。

2) 使我體會到要突破任何的難關，就得要忍耐。*信仰或是信念都是要這樣的態度，突破各樣的困難和試探，要堅持而不輕易被誘惑放棄*。

隨着阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「119 由被動到有限度主動參與」* 。