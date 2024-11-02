Patrycia Kayy高球之花　狂野奔放

過往有唔少運動員投身模特兒界，畢竟身材弗爆、活力十足又有人氣，好自然得到媒體同廣告商嘅青睞。相對嚟講，轉戰脫界及成人網紅界嘅運動員真係少得多，難怪來自高爾夫球場嘅性感尤物Patrycia Kayy會咁受注目了。

運動健將

查實Patrycia Kayy嘅成長經歷好有戲劇性，本身喺美國邁阿密出生，但因為父母都係波蘭人，5歲左右跟咗屋企人返回波蘭，仲要唔喺大城市定居，而係住喺農村！原來Patrycia Kayy嘅父母要接手經營祖傳農場，所以佢嘅童年生活都幾淳樸，平時要幫手榨牛奶、摘水果，因而培養出活躍好動嘅個性。據阿妹憶述，自細已經係運動健將，最初係體操運動員，但忍受唔到隊友嘅霸凌行為，於是轉攻網球，試過喺14歲打入波蘭全國網球賽嘅前列位置，之後又轉攻高爾夫球，不但成為職業球手，17歲嗰年更獲得美國邁阿密一所大學嘅奬學金，於是決定返回美國生活。

意外收穫

當時年僅18歲嘅Patrycia Kayy，一心以為會以職業高球手身份發展自己嘅個人事業，殊不知因嚴重傷病而休學，期間主力經營社交網，估唔到成為人生轉捩點！原本阿妹之所以開設社交帳號，只係想同支持者分享訓練及比賽花絮，但喺休養期間，發布嘅內容變咗係生活點滴，仲不時大派福利，結果引嚟唔少網友注意。

大學畢業後，Patrycia Kayy一邊參加高球比賽，一邊走去拍攝大尺度寫真，到咗2021年更先後演出3套四仔！要知道當時嘅佢，仍背負住運動員身份，居然成為四仔脫星，隨即成為網民熱話，但佢一於少理，索性開設埋OnlyFans帳號，為會員獻上限制級作品。家陣Patrycia Kayy已淡出高球界，但並非只識得賣肉吸睛，而係修讀緊管理學課程，希望有朝一日開設模特兒事務所，實行將自身經驗傳授開去。

Profile

出生地：美國邁阿密

身高：167cm

三圍：34F-24-36

由農村姑娘到高球選手，再「脫」變成裸模兼脫星，Patrycia Kayy嘅成長故事真係相當傳奇，但對男士嚟講，始終及唔上佢嘅身材同床戲咁吸引。