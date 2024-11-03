【是日通勝】

農曆十月初三

甲辰年 甲戌月 辛未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、捕捉

忌：動土、栽種、開渠

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：43、12、01

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：人際關係出問題，慎防在不自覺下得罪人。

金牛座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

雙子座：愛情吉日，單身者宜趁機向心儀目標示愛！

巨蟹座：愛情上遭遇挫折，不知所措，是時候反省。

獅子座：運勢好轉，財運上升，但要注意人際關係。

處女座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

天秤座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

天蠍座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

人馬座：做人忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

山羊座：趁周日接觸大自然，可給緊繃的身心鬆綁。

水瓶座：給伴侶多點私人空間，對方說不定更愛你。

雙魚座：容易帶着情緒工作，待人接物不宜太計較。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）蛇 冇煩惱

（跌）牛 脾氣差

鼠：整體運勢一般，保重身體，小心理財。

牛：是日沖煞，易跟另一半為小事吵起來。

虎：生意難做，追加投資前必須考慮清楚。

兔：脾氣差，易發火，對伴侶應多點包容。

龍：易出現見財化水的情況，內心很無奈。

蛇：有好運氣找上門，生活變得稱心如意。

馬：身邊的人為你牽紅線，可遇到有緣人。

羊：小心駛得萬年船，人身安全不可忽視。

猴：求知欲特別高，宜趁機學習一門手藝。

雞：遇上刁鑽客戶，生意人不易完成交易。

狗：對感情關係失去信心，出現分手危機。

豬：受壓力與疲勞煎熬，是時候好好休息。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

易招爛桃花的風水

爛桃花是指不帶來正面結果的感情關係，甚至可能帶來無止境的煩惱、糾纏、麻煩和不幸。在生活中，哪些風水擺設最易招惹爛桃花？

1.家裏鏡子太多

鏡子是家家戶戶必需的物件，無論男女出門前都需要對着鏡子梳妝打扮。若家中鏡子太多且擺放不當，容易招來過路感情、沒有結果的感情等等，所以家中鏡子不宜過多，盡量避免正對走廊、窗口、陽台等。

2.粉色的窗簾或地氈

粉色是甜美、溫柔的顏色，風水學認為粉色是桃花的象徵。如果家中粉色元素過多，非但不能旺桃花，還容易讓感情發展不順利，惹來桃花劫。

3.家裏很多藤種、爬行的植物

俗語說「牆生花草，家風不牢；爬藤纏屋，情海生波」。在風水學中，家裏有藤蔓、葡萄藤等爬牆的藤蔓植物，容易造成不吉利的風水之氣，影響家人之間的感情，招惹爛桃花。

4.臥室紅色元素多

臥室乃休息之地，紅色代表激情和能量，五行屬火，過多紅色元素可能會引發焦慮、緊張和情緒波動，易擾亂臥室風水，使居住人遇到不穩定、飄忽不定的事情。