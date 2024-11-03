《阿諾拉》Mikey Madison舞女釣金龜　大膽裸露性愛戲贏金棕櫚

24歲猶太裔美國女星Mikey Madison憑鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）飾演曼森家族邪教徒，以及2022年版《奪命狂呼》（Scream）的搶眼角色，獲得美國獨立電影導演Sean Baker賞識，未有試鏡便邀請她主演《阿諾拉》（Anora），結果贏得今年《康城電影節》最高榮譽金棕櫚獎！

Sean Baker出名拍攝社會邊緣人，包括新移民與性工作者，流露人文關懷，《阿諾拉》亦不例外，以一個廿歲出頭的艷舞女郎為主角。故事有如黑暗版《風月俏佳人》（Pretty Woman），講述喜歡被稱作「阿妮」的阿諾拉，平常於艷舞廳工作，擅長勾引不同男人，但她急於脫離這種生活。由於阿妮是該台唯一懂說俄語的舞女，老闆讓她接待一個俄羅斯少年富二代，對方對她非常著迷，立即包起她一星期做自己臨時女友。阿妮接觸上流社會紙醉金迷的糜爛生活，如痴如醉，究竟是誰沉誰的船？

舞女釣金龜的故事非常典型，但導演總是找到反傳統非套路的角度講述這個故事，過程更充滿黑色幽默。Mikey首次擔正，為演好角色，除了學習俄文，練好美國布魯克林地區口音，亦要到真實的脫衣舞店取材。她不但在脫衣艷舞場面露點演出，亦有激烈露骨的性愛場面，那些場面事先有導演與其妻子預演一次，Mikey因為信任導演夫婦，不需要額外由親熱戲導師指引。Mikey形容電影是向性工作者致意：「除咗5月時贏咗金棕櫚，另一個重要時刻就係我哋為真實性工作者同脫衣舞女舉行咗一場試映會，我一直都想咁做，依家講返我都想喊。佢好重要因為套戲就係向性工作者致意。所以佢係好特別。我行入去時，所有呢啲出色嘅女士用高跟鞋去鼓掌，係好美麗嘅一幕。」