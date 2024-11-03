東方日報C2：菊梓喬宣示主權　𥄫住保錡出戰

男團ERROR成員吳保錡入行以來緋聞不絕，被指撻着菊梓喬的他，日前又忽然傳出與「體育女神」黃捷穎「蜜跑」，逼得菊梓喬急急宣示主權，大前晚以「阿嫂」身份現身球場觀戰，𥄫實男友踢波，杜絕「飛來蜢」再現！

現年33歲的保錡相貌平庸卻艷福不淺，曾與「宅男女神」張沛樂拍拖，又與電競KOL葱葱傳過緋聞，至今年8月中突然與菊梓喬扯上關係，被拍得雙雙逛街買廁紙，同居之說甚囂塵上！及後菊梓喬似為保事業，落閘避談戀聞，反而保錡得戚回應：「我哋夜晚約咗去九龍城食泰菜，然後再食甜品。」放閃指雙方關係依然親密。

上場冇入過波

原本以為保錡今次修心養性，非卿不娶，早前竟又再被發現「孔雀開屏」，與「體育女神」黃捷穎（Vinky）因跑步而變得熟落，跑步後相約食消夜，女方更公開感激保錡介紹她加入跑會。及後保錡知「賴嘢」，在社交平台發文向女友派定心丸，否認一腳踏兩船：「從來在這裏沒有私心做不是為運動的事。」菊梓喬留言：「害人之心不可有，防人之心不可無。」似暗示有人借保錡博上位。

早前宣布「轉職」加盟足總丙組球隊的保錡，上月31日晚現身大坑東遊樂場，首次以正選身份代表所屬球隊出賽，結果全場以2比0贏波。相關的比賽片段昨日在網上瘋傳，本報更接獲讀者報料，只見染了一頭金髮及穿上紅色球衣的保錡雖然未有入球，但表現落力兼搶鏡，不過就不及坐在球場旁觀戰的菊梓喬吸睛，為當晚比賽送上特別彩蛋！

當晚菊梓喬以一身黑Tee配短褲的打扮現身為男友打氣，暗中𥄫實有否「飛來蜢」再以運動為藉口埋身。每見保錡全力進攻，她都報以微笑，又不時與身旁好友交談，心情明顯不錯，即使得悉全晚球賽皆有錄影，她依然未有防避，「阿嫂」地位可謂昭然若揭。有女友坐足全晚當星級啦啦隊，難怪保錡拚盡全力！而昨日他在社交平台開Po清唱幾句，即獲女友在留言區以幾個笑臉表情秒回，支持度比粉絲還要落力。記者曾以短訊聯絡菊梓喬，惟她已讀不回。

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