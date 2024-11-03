姜糖早半個月紮營霸位　Anson Lo話做姜濤粉絲辛苦

昨晚（2日）的《西九音樂節》，MIRROR人氣成員盧瀚霆（Anson Lo）壓軸出場，共演唱10首歌之多，儼如Anson Lo的迷你騷，10首中7首是快歌，台上跳唱到爆汗，白色西裝衣領不慎沾了妝容。Anson Lo表示：「出場前好多人已經同我講，個Mon睇到晒流汗、妝容㾗迹，會好恐怖，當然我係唔會驚。」Anson Lo跟現場的「神徒」（粉絲暱稱）不少互動，除刻意大力飲水發出「咕嚕咕嚕」聲，做心心派心、飛吻外，更施冧功叫粉絲做「神徒BB們」，令粉絲開心到尖叫。

他解釋因為綵排時陽光好猛烈，於是想起粉絲為撲飛睇騷要排隊輪籌好辛苦，突然想出叫大家做BB，他說：「我擔心咗兩晚，覺得大家好有愛，就好想叫大家做BB，（以後都叫BB？）睇情況，可能會叫BB豬，睇場合，但永遠係神徒。」而是次音樂節早前擧行記招時，發生小插曲，有指Anson Lo跟同公司的KC打招呼，疑遭不禮貌對待，Anson Lo表示沒有去了解：「我唔覺得佢無禮，純打招呼，佢有輕鬆地同我點頭，我冇介意，之後無見過，因為工作上係好少接觸。」

提及近月做到工作和生活平衡，多了一份寧靜，希望透過新歌《致我》，當遇到問題不會覺得只一個人，是有很多人陪伴，回首過去就不會覺得重擔很重了。

對於姜濤將出席叱咤記招，而「姜糖」（粉絲暱稱）早半個月前紮營霸位一事，他說：「佢啲粉絲都辛苦，任何粉絲要霸位都辛苦和痛苦，但會尊重，所有霸位嘅粉絲希望能夠互相照應，有伴好啲及帶定糧水。（覺得太早去排？）係太辛苦，不過都係自己選擇。（知唔知影響到其他人遭到投訴？）我哋出道第6年，成日都會收到投訴，雖然唔關事，都會講唔好意思，無論任何原因。」對於能否冧莊叱咤「我最喜愛的男歌手」獎，他直言有獎會開心，無獎也不會不開心，每年有好多因素，抱順其自然心態。

Anson Lo 去過汪明荃（阿姐）屋企拜年幾年，估不到會擔任阿姐演唱會的嘉賓，收到邀請時感到驚惶失措，問可會唱阿姐的《熱咖啡》，他說：「到時咪知，不能劇透（着黑絲？）阿姐着黑絲梗係靚，我着黑絲梗係唔得啦！不過有叫我着全黑襯番佢。」另外Anson Lo並澄清從未接拍喪屍西片《重慶大廈》，透露曾經去過試鏡，但之後沒有下文。

昨日音樂節由女團COLLAR打頭陣演出，台上勁歌熱舞多首快歌，受訪時Winka形容為「枉死」，差點跳到死，芯駖亦稱跳得太勁，差點被頸鏈擊中鼻樑和插眼。GAO的露腰裝也跳到露出內裏的打底衫，她笑言不介意露，她笑說：「打底好安全，原本想喺打底衫上加『打底』兩個字，測試吓觀眾睇唔睇到。」7位隊員中有5位成員露出底褲邊變「底褲黨」，她們齊齊表示其實穿了3條褲。Marf日前在社交平台分享萬聖節扮鬼樣，自言算成功，她表示化妝後不敢上街，怕路人會報警，但被鄰居發現，立即卸妝以免嚇到鄰居，問可有嚇到男友？Marf說：「佢慣咗，（素顏都嚇到男友？）都係，冇化妝我自己都會嚇親，因為平時化妝太濃。」對於樂壇頒獎禮前夕，可計劃為組合獎拉票？她們立即把握機會拉票，又指今年組合獎競爭大，認為百花齊放是好事。

魏浚笙（Jeffrey)和周殷廷首次同台合唱，殷廷指組合為「顏值巔峰」：「Jeffrey係顏值，我係巔峰。」Jeffrey受訪時表示與殷廷屬同一個音樂監製，監製覺得他們的「扭音」很似，並即場展示扭音唱功，對連男人都讚他具顏值，Jeffrey笑說：「顏值人人有，係高同低，我係中值（忠直），但殷廷真係巔峰，好型好有男人味，希望將來有機會在電影上合作。」提到他有份的慈善月曆面世，他表示拍照時不知道是用作製月曆，幸好狀態也不錯，若為慈善不介意赤裸上身，講笑：「赤膊ok，下身就謙卑。」昨晚第一次現場唱快歌，原因好多朋友嫌他成日唱慢歌悶，自己亦覺得快歌感覺很不同，跳舞向來不是他專長，有開始練跳舞，作為防身以備不時之需。