大野智狂野晒紋身　二宮和也網上發惡護妻女

日本國民組合嵐，2021年元旦休團後，今日(3日)是出道25周年，成員最近亦新聞多多。2019年結婚的41歲成員二宮和也，日前遭雜誌偷拍他與妻女一家四口出巡到神社參拜。當日，其前主播老婆伊藤綾子抱住細女，二宮則拖住3歲大女，盡顯慈父一面。

雖然雜誌為已引退的伊藤綾子及兩名女兒打上格仔遮蓋容貌，但報道曝光後，依然令二宮相當不滿。昨日(2日)，他在社交網留言炮轟雜誌，指無論何種情況或原因，都不應拍攝其家人。他又揚言現在負面情緒爆發，故將暫停更新社交網。

至於自嵐休團後一直停工的43歲隊長大野智，近年移居宮古島生活，他在當地投資的渡假村亦即在開業。日前，他被拍到最新近照，不但留了鬍鬚及曬黑，手臂上更隱約露出紋身，據知紋身由他親自設計，由於紋身一向是日本偶像大忌，大野此舉似乎顯示他無意重返幕前的決心。而日前，有傳大野智將在明年春天回歸嵐一日演出巨蛋演唱會後，便正式退出藝能界，但遭嵐株式會社社長間接否認。

此外，嵐為慶祝出道25周年，於今日(3日)在其網上頻道公開所有MV，但歌曲《ALL or NOTHING》日前宣布取消上架。據知該首由井翔首次填RAP詞的歌曲，因歌曲其中一句有「Johnny代表」，令人聯想到爆出性侵醜聞的尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川，故被禁播。