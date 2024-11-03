壽星仔阮浩棕有望上位　緋聞女友何沛珈陪食生日蛋糕

前日（1日）舉行的《TVB同行創新節目巡禮2025》中，藝人阮浩棕（Nicholas）有份參與兩套劇《非份之罪》和《死有對證》，另外還有《異空感應》尚未播出，上位有望。希望更多作品陸續有來。日前Nicholas慶祝34歲生日，在社交平台發文：「Happy birthday to me，33歲學習、調整、練心；34歲祈願一切順遂，繼續成長。」

不少圈中好友送上祝福，緋聞女友何沛珈（Roxanne)亦大方祝賀：「Happy Birthday！」他亦回「Thanks！」簡單一句但十分sweet。問他可有跟Roxanne一同慶祝？他表示吃了不少生日飯，Roxanne亦有份食生日蛋糕。34歲大個仔，可有想過幾時成家立室？他表示：「依家都係做嘢先，賺到錢先可以計劃人生大事，（正日同Roxanne過？）哈哈！我同屋企人過，好簡單食飯，可能年紀大咗，唔會大搞派對喇！」生日願望希望作品快些讓觀眾欣賞到。之前與Roxanne 合作過旅遊節目《玩轉深中懶人包》，又預告《非份之罪》都有不少對手戲，將來也想有更多合作機會。