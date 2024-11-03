【營事檔案】金菇菠菜紫菜拌米線

米線除了湯米線以外，更可拌米線，但在街外食的拌米線都比較鹹，而且油分添加都較多。今次介紹的金菇菠菜紫菜拌米線沒有加入肉類，十分適合過節後或外出聚會之後，想簡單食時的選擇，而且都適合素食人士。

紫菜可維持甲狀腺功能

飯素，又稱香鬆，是一種日本調味料，主要以紫菜、鰹魚粉、麻油，鹽、糖及芝麻為材料，把材料打碎成為粉末狀或粒狀，可直接撒於白飯或白粥上，作為調味料的用途。而飯素主要成分的紫菜，則是一種海藻，富含碘質，碘質可維持正常甲狀腺功能。因碘質有助於合成甲狀腺激素，可調節新陳代謝、促進成長和發育。海產類如蝦、蠔，以及其他藻類如海帶都含有碘質。

急凍蔬菜營養相約

都市人生活都比較忙碌，不能經常購買到新鮮的蔬菜，而急凍蔬菜就是不少上班族的方便之選。急凍蔬菜通常在採摘後迅速冷凍，有助鎖住大部分的營養素。但某些維生素，如維生素C，可能會在冷凍、加工或包裝的過程中流失，但總體來說，急凍蔬菜的營養價值與新鮮蔬菜相當，特別適合忙碌的生活方式。

金菇菠菜紫菜拌米線

材料：

金菇 100克

急凍菠菜 80克

紫菜飯素 4湯匙

米線 1包

做法：

1) 米線按包裝煮熟，隔水備用

2) 金菇及急凍菠菜用水煮3分鐘，盛出隔水備用

3) 將米線、金菇、急凍菠菜及金菇及紫菜飯素拌勻，完成

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。