《四葉草》相隔21年Re-U　黎諾懿Race春青走到中年驚人凍齡

由黎諾懿、李日朗、黃婉佩、唐詩詠等主演的無綫青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》是不少80、90後香港人的回憶，而當年象徵「幸運」的四葉草更成為潮物。日前，劇中演員相隔21年再聚，戴夢夢寫道：「難得Race回港，四葉草🍀21周年聚會，真是非常之開心😁眨眨眼睛我們都變中年了🤣但是我們還是和以往一樣雞啄唔斷，好像還有很多很多事要同彼此分享😂我們要好好珍惜這段友誼，多見面，永存在心中🥰兩小時的聚會真的不夠，今次我們尚欠Natalie、Elaine、Kelly、Sam 、雨陽、嘉樂、Edmond，下次我們真的要好好聚一晚。」

距離劇集已有21年之久，劇中的演唱均凍齡有術，雖然沒了當年青澀，但外貌依然不變，甚至更勝從前。除了黎諾懿已升呢做「5億駙馬」外，黃婉佩Race亦再婚嫁新加坡富商David Loh後生活無憂，與子女一齊住1億豪宅，她近年更創業做女強人，與三妹黃婉球（Rhonda）成立的網上地產平台，去年更在美國紐約上市，搞得有聲有色。據知，當日的飯局由黎諾懿埋單，非常闊綽！