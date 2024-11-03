導師唔易做！謝君豪被參加者嚇怕：唔敢有眼神接觸

影帝謝君豪與陳湛文今日（3日）現身真人騷節目《選角》記者會，節目以選拔演員為主題，身兼策劃人與導師的謝君豪，被問到要面對一大班年輕參賽者會否很難處理？他表示也不算難搞，最擔心是他們不敢發問，但笑指亦有參賽者太積極，令他不敢跟他們有眼神接觸：「去廁所同放工都唔好望，有時落咗堂或比賽完結都已經凌晨兩點幾，但佢哋仲喺度Chur，係辛苦嘅，但都明白佢哋係因比賽而着緊，所以就算冇覺好瞓都想幫佢哋。」他指看見大家成長自己也很感動，就算辛苦也值得。

至於首次擔任真人騷主持的陳湛文，坦言完成後覺得強尼與森美很厲害，表示主持工作壓力很大：「因為對住班新生學子，唔可以衰，豪哥就為咗班學員冇覺好瞓，我食螺絲都會瞓唔着。」他指雖然自覺在這方面沒太大天分，但仍想繼續試。二人又指若節目開下一季也想參與，最重要想幫到對演戲有熱誠的人。

另提到謝君豪有份演出的電影《焚城》首日上畫票房獲380萬佳績，成為2024年下半年最高開畫票房的港產片，他對此表示高興，笑指老闆肯投資這個題材是「癲癲哋」：「因為成本好高，風險都好大！」談到有指他們的月曆不夠性感？他笑謂：「同澳洲嗰啲比？叫佢哋學我哋，我依家挑佢哋機，我哋都有濕身㗎，仲拍MV埋添，唔簡單㗎！哈哈！」

同場1號參賽者陳映影（Santis）高興表示參賽除可認識一班新朋友，更可以從謝君豪等導師身上學到不少演戲技巧，透露期間有忍不住而哭過。提到她曾跟男歌手傳緋聞，她坦言跟對方已沒有聯絡，笑言至今也是感情空白，因想先專注於演藝事業，希望努力在大家心目中建立一個演員而非網紅的形象。

46號王耀宏（Meaning）同樣表示比賽期間曾失控爆喊，笑言希望製作組會將該片段剪走：「失控，人生未試過，唔知係感動定壓力，一完成一圈比賽即刻覺得好大壓力，始終自己冇做戲經驗，見到其他參賽者喊自己都忍唔住。」他指比賽令他可試做不同角色、寫劇本，加上有師兄師姐帶住，得著很大，坦言以前曾於直播上戲劇課期間演黑幫人物，卻被網民留言批評做得很差，令他很懷疑自己是否不適合從事演藝工作。