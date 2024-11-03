楊茜堯被羅子溢認清真面目　林夏薇做壞人搞到老公失眠

藝人楊茜堯與林夏薇（薇薇）今日（2日）出席台慶劇《黑色月光》的宣傳活動，提到內地網民指《黑》劇復仇情節爽，看完令人乳腺暢通，楊茜堯笑言這關乎健康問題，呼籲大家為健康着想一定要收看，坦言沒想過劇集有如此大回響，問到老公羅子溢有否追看時？她說：「有，佢話我喺屋企係演戲，演緊賢妻良母同好媽咪嘅角色，劇中角色先係我嘅真面目，話我係本色演出，佢依家唔敢得罪我，佢突然醒覺，我同佢做咗十年戲。」大晒老公曲線讚其演技，至於小朋友在劇集播放時已經上床睡覺，未有觀看。

薇薇指老公工作忙碌，但也會間中觀看，她指對方接受不了太太變壞人：「今次係我第一次演反派，佢係睇劇會好投入嘅人，之前佢睇《收規華》，我個角色被賣做妓女，佢覺得我好慘搞到失眠，佢今次見我變咗壞人又失眠。」

兩人由劇內鬥到劇外，內鬥爭視后，茜堯說：「唔好就講內鬥，大家都好畀心機去演，邊個攞獎都開心，我哋唔會受影響，我冇諗視后，反而想套劇可以攞到最佳劇集。」而薇薇覺得開心，證明劇集有熱度，她認為比起獎項，觀眾的留言及肯定對她來說更重要：「今次可以話係我嘅代表角色。我下次想演個更加壞嘅角色，今次同茜堯由頭鬥到尾好滿足。」