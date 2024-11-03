蔡卓妍澄清借場當日冇不快　爆劇組索性刪走美容院場口

藝人蔡卓妍（阿Sa）、陳百祥夫婦、關智斌、陳曉華、海兒、郭珮文、李芷晴、許倚榕、李丞責以及港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹和楊梓瑤、無綫高層樂易玲和兩子、以及英皇主席楊受成等人今日（3日）到沙田馬場出席活動。

阿Sa以一身迷人 Pink Lady打扮現身，她透露爸爸誠意十足，提供了貼士讓她買馬，但結果全軍覆沒，指甚至有工作人員跟她一齊買一齊輸：「我見佢好似有做吓功課咁，就信吓佢啦，點知原來山埃嘅，哈哈。」又指等陣會找李丞責和七仙羽這些比較可靠的人拿貼士，笑言上次因為李丞責提點了兩句，贏了少少錢。

提到近日她與張繼聰一起合作拍攝賀歲片，鬧出借場風波，她就表示當時自己在場，完全感覺不到任何不愉快的氣氛，店員亦沒有任何異樣，她自己亦非常開心，因為見到店裏面有印上容祖兒歌詞的碟，自己還特地買了兩隻送給容祖兒，所以她指當看見新聞報道話劇組人員是硬闖店舖都大感愕然。她又透露當天拍攝遇到店舖老闆的老公，大家都有講有笑，還稱完全不知對方原來已經結婚了，問到會否重拍該幕劇情？她就表示好像會刪掉那一幕。

她又指拍完電影，緊接着就會飛到美加舉辦巡演，又指自己近日好努力食維他命「吊命」，當提到好友容祖兒病了，她就表示送了張風水圖給祖兒，告訴對方如何避開「病位」：「因為我今年犯太歲，師傅就畀咗張風水秘方，而嗰張秘方適合任何人，所以我都畀咗祖兒。」