郭珮文Deep V晒深長事業線　自爆肥足5磅好肉地

陳曉華現身活動，她表示近期工作量多，經常要中港兩地走，透露是昨晚凌晨才回港，而早上就要為這個活動做化妝準備，不過她依然好開心，因為自己實在太喜歡工作。問到是否豬籠入水？她就表示密密賺，想儲到更多的錢先，表示曾經有想過要買樓，不過現在會再考慮一下，看看有沒有其他更好的投資：「希望有更加多嘅錢傍身，用在屋企人同埋狗狗身上，比較值得。」又指自己沒有能力做生意，亦沒有買任何股票，因為買股票要經常睇手機留意股市，但自己一工作就會遠離手機，同時又擔心股票的起落會影響自己情緒，所以現在想專注在工作上先，等有一個長時間的休息，才考慮鑽研股票。她又表示想多拍劇，因為每一次拍劇都可以看到自己身上的缺點，然後從中改善，成就更好的自己。她又指除了拍劇，亦對唱歌感興趣，現在不斷向劇集監製自薦想唱插曲，但笑言暫時未遇到伯樂：「我有練習唱歌，我依家好努力推銷自己是未來歌手。」問到會否邀請緋聞男友朱敏瀚做白老鼠聽她唱歌？她就表示已經有白老鼠：「因為我要去馬來西亞同埋新加坡商演，到時好多人都會聽我唱歌。」

郭珮文身穿Deep V禮服現身，大晒深長事業線，她表示近日因拍攝無綫旅遊節目《自駕德島》吃了好多美食，所以發福，足足肥了5磅，表示所有肉肉都堆積在手臂和大腿上，問到她可會減肥？她就指好難減：「啲嘢食太好味啦，試吓唔食消夜，雖然有啲困難，但盡力啦（回復參選港姐狀態？）其實港姐嘅時候狀態都唔太好，同依家都差唔多。」又指雖然食到發福，但都覺得是值得的，因為獲益良多又去到新地方。提到節目中她不時會食螺絲，講不出形容食物的形容詞，她就承認自己中文不好，詞彙量不足，下次會做足功課。已經拍過綜藝、劇集及旅遊節目的郭珮文表示較喜歡拍劇和拍旅遊節目，認為做主持挑戰大。

李麗珍女兒許倚榕獨自一人出席活動，提到張明偉近日大方認愛，許倚榕坦言承認他們已經拍拖有一段時間，又指一早已經見過家長，她笑言：「其實佢認識媽咪先，所以未拍拖之前已經見過家長。」她又指喜歡對方幽默搞笑，又言因為二人都在外國讀過書，所以興趣相近。提到李麗珍拍的電影，倚榕表示有看過，又指如果可以和媽媽一起拍戲，應該會好有趣：「我哋可以做姊妹，佢做我細妹，我做家姐，因為好多人都話佢個樣仲好細個，同埋屋企我會照顧佢多啲。」