本日日本：Care Bear聯名系列　小童寵物都有份

日本知名家居品牌ROPE' PICNIC與全球人氣角色Care Bears首次攜手，推出涵蓋成人、兒童及寵物的多款精美商品，讓不同年齡層都能找到心儀單品，並增添親子及寵物穿搭的樂趣。Care Bears是源自美國的可愛角色，以繽紛的色彩和每隻熊獨有的心形標誌廣受喜愛，今次聯名系列整體色彩以柔和的粉彩色為主，呈現溫暖舒適的冬季氛圍。必買產品包括背面印有 Care Bears 經典心形標誌的針織上衣，風格可愛又易於穿搭。還有可摺疊的環保袋，摺疊後變成Care Bears熊臉圖案，充滿童趣。另有為親子和寵物設計的可愛服飾，增添和家人一起過冬的樂趣。今次更特別推出紀念系列「Care Bears Cozy Life」，帶來6款人氣角色的鎖匙扣，包括Cheer Bear、Love-a-lot Bear、Funshine Bear、Friend Bear、Grumpy Bear及Share Bear。此外，還有一款Sparkle Heart Bear 的隱藏款，肚子上的標誌為閃亮設計，更具吸引力。鎖匙扣及其他產品即日起在「JaDoRe JUN ONLINE」進行預約，並於 11月8日起在全日本門店與網上商店正式發售。為了回饋粉絲支持，ROPE' PICNIC將於11月8日12:00至12月2日0:00期間，在官方 X 帳號 (@RopePicnic) 上舉辦贈品抽獎活動。參加方式簡單，只需關注官方帳號並轉發活動貼文即可參加抽獎，有機會贏得針織上衣與摺疊環保袋套裝。