《聲夢2》黃洛妍處女騷　獲全場觀眾伴唱

《聲夢2》的黃洛妍（Janees）剛於銅鑼灣一所餐廳內舉行了首次個人迷你音樂會，全場坐無虛席。除粉絲外，Janees獲無綫高層樂易玲、音樂人譚國政及好姐妹趙小婷（Pamela）等專程現身捧場，後援會「妍究生」知道偶像最愛獅子王，特別訂製了Lion King花束送給Janees，教她驚喜非常。

本身是小提琴手的Janees於音樂會內，與大提琴家左啟希協奏古典音樂「一千零一夜」。當晚Live Band清一色全女班，選曲則是清一色男歌手的歌曲，安排別出心裁。Janees一共唱了13首國、國語金曲以及英文歌，包括《黑夜不再來》及《玻璃之情》等，獻唱《Viva la Vida》時，她即場教觀眾哼了幾個音，所有人即全程為她伴唱，將整晚氣氛推至高峰！

演唱會尾聲，Janees預告明年初將推出自己首支單曲《我們都是藝術品》，還即席演繹了一次。Encore時她有求必應，最終還邀請了一位觀眾上台，為她伴奏《I Will Always Love You》，為這個Mini Concert 畫上圓滿句號。完場後Janees亦有留步與粉絲合照，以答謝大家對自己的愛戴。