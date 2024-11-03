陳貝兒走訪希臘2千歷史古港　揭當地樓價

藝人陳貝兒（Janis）主持的無綫節目《無窮之路 IV-一帶一路》正在熱播中，最新一集Janis帶大家走訪具有2千多年歷史的希臘比雷埃夫斯港，探討這個歷史悠久的古港，如何在中資集團接手後在短短兩年，將原本負債1300萬歐元（近1.1億港元）轉虧為盈，及於集裝箱碼頭世界排名由93位，躍升至歐洲排第4名，更為希臘帶來豐厚的稅收。

Janis先到比港總部參觀，得悉當初中國企業開始營運碼頭時遇上不少阻滯，曾有工人因害怕中國人會取代當地人、高舉「China Go Home」標語並發動相關遊行示威；後來隨著港口貨流及生意增加，工作崗位越來越多之餘，中資僱主還向當地員工提供了大量培訓機會及很好的員工福利。身為船務維修員的 Giorgos更大方公開自己月薪為2000 歐元（約 17,000 港元），於當地來說收入相當不錯。

另外，Janis還與來自台灣的Carol及希臘人Panos見面，分享他們的「千里情緣」。原來二人在鹿特丹讀書認識後結為夫婦，並於新加坡生活了10年，二人於2021年瞄準逐步走出國債危機的希臘有發展潛力，即選擇回流，並主力發展房地產。這對「希台夫婦」現時總共投資了6個舊樓重建項目，透露一個面積逾800呎的兩房單位，在當地售價約為200多萬港元，相當超值。